Gostou de Sem Filtro? Netflix tem a série perfeita para você

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, Sem Filtro se tornou um enorme sucesso na plataforma. A série de comédia superou hits internacionais do streaming, liderando o Top 10 de produções mais assistidas. Se você curtiu a 1ª temporada de Sem Filtro, não deixe de assistir A Sogra que Te Pariu, outra comédia nacional que conquistou os assinantes da Netflix.

“Marcely não aguenta mais o curso da faculdade e decide largar tudo para realizar seu novo sonho: ser uma influencer. Só que a vida online é mais difícil do que parece…”, diz a sinopse oficial de Sem Filtro na Netflix.

Liderado por Ademara, o elenco de Sem Filtro conta também com Mel Maia (Avenida Brasil), Flávia Reis (Não Vamos Pagar Nada) e Orã Figueiredo (Tapas & Beijos).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre A Sogra Que Te Pariu, a produção brasileira que tem tudo para agradar os fãs de Sem Filtro na Netflix.

A Sogra Que Te Pariu é uma ótima sugestão para os fãs de Sem Filtro

Embora não tenha a mesma temática de Sem Filtro, A Sogra que Te Pariu é uma sugestão perfeita para quem quer cair na risada após assistir a nova sitcom nacional da Netflix.

Assim como Sem Filtro, A Sogra que Te Pariu é uma produção brasileira que traz aquele característico estilo cômico que faz tanto sucesso com o público nacional.

Ou seja: em A Sogra que Te Pariu, os espectadores podem conferir muitas confusões, situações hilárias e cenas de morrer de rir.

Criada e produzida por Rodrigo Sant’Anna – conhecido por criar vários personagens do programa Zorra Total, como Admilson e Janete – A Sogra Que Te Pariu estreou na Netflix em 13 de abril de 2022.

“Isadir vive com a família desde o início da pandemia e faz de tudo para atrapalhar a vida do filho e da nora. É um barraco atrás do outro!”, afirma a sinopse oficial de A Sogra Que Te Pariu na Netflix.

Em seu lançamento original, A Sogra que Te Pariu permaneceu por um bom tempo no Top 10 brasileiro da Netflix – no mesmo estilo de Sem Filtro.

Por isso, ainda em 2022, a Netflix renovou A Sogra que Te Pariu para uma 2ª temporada (que deve estrear em abril deste ano).

Conheça o elenco e os personagens de A Sogra que Te Pariu

O elenco de A Sogra que Te Pariu é liderado pelo comediante brasileiro Rodrigo Sant’Anna (Um Suburbano Sortudo) como a divertida Dona Isadir.

Rafael Zulu (O Outro Lado do Paraíso) vive Carlos, o filho bem sucedido da Dona Isadir que hospeda a mãe durante a pandemia.

Lidi Lisboa (Segundo Sol) interpreta Alice, a nora de Isadir. Advogada, ela vive em constante atrito com a sogra.

Pedro Ottoni (Pai em Dobro) e Bárbara Sut (Salve-se Quem Puder) interpretam, respectivamente, Jonas e Márcia, os filhos de Carlos e Alice.

Daniela Fontan (Além do Tempo) vive Marinez, a empregada doméstica da residência, que assiste à guerra familiar de camarote.

O elenco de A Sogra que Te Pariu é completado por Solange Teixeira (Cine Holliúdy) e Ney Lima (Um Crush em Milagres) como Fátima e Cezinha, dois amigos da Dona Isadir.

Sem Filtro e A Sogra que Te Pariu estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.