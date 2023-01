Gotham Knights: Série derivada de Batman ganha novo trailer

A série Gotham Knights, derivada de Batman, ganhou um novo trailer, mostrando Gotham lidar com a morte de seu protetor.

Com a presença de uma nova geração de personagens, o seriado vai explorar como a cidade pode sobreviver sem o Cavaleiro das Trevas.

Continua depois da publicidade

O trailer revela Harvey Dent interrogando Duela Dent, que acredita ser filha do Coringa e pode ter matado Bruce Wayne junto com seu filho adotivo, Turner (via ScreenRant).

Porém, enquanto estão sendo incriminados e procurados pela polícia, Turner e Duela se unem com outros e tentam descobrir quem assassinou o Batman.

Veja o trailer, abaixo.

Batman está morto na série

Mais uma série da DC que explora o universo do Batman, o personagem não deve aparecer totalmente, e sim, sua sombra.

Na produção, ele estará morto. Turner Hayes, filho de Bruce Wayne, foi acusado de matá-lo injustamente, junto de Duela Dent, filha de um dos maiores vilões de Gotham.

Os acusados terão de enfrentar a polícia e o próprio Harvey Dent, que descobre que Bruce, seu amigo, era o Batman.

Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams são os criadores e roteiristas do seriado.

O elenco da série conta com Fallon Smythe, Tyler DiChiara, Olivia Rose Keegan, Rahart Adams, Anna Lore, Misha Collins, Navia Robinson e Oscar Morgan.

Gotham Knights estreia em 14 de março.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.