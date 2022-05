Gotham Knights: Série derivada de Batman ganha seu primeiro trailer

Foi divulgado o primeiro trailer de Gotham Knights, série que envolve a mitologia do Batman. A produção é da CW.

Em Gotham Knights, após a morte do Batman, o filho adotivo de Bruce Wayne se junta aos filhos de alguns dos principais vilões do Cavaleiro das Trevas para resolver o caso.

Confira abaixo o primeiro trailer de Gotham Knights, da CW.

Vale destacar que Gotham Knights não terá relação com o novo Batman do cinema, interpretado por Robert Pattinson, ou com qualquer outra versão em live-action do personagem.

Esse é um universo completamente novo, não tendo conexão nem mesmo com o Arrowverso, que é da CW.

Um dos destaques do elenco de Gotham Knights será Misha Collins, de Supernatural, que assumirá o papel de Harvey Dent, um aliado de Bruce Wayne que se torna o vilão Duas-Caras.

O lançamento de Gotham Knights acontecerá apenas em 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.