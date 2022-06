Grande mistério de Stranger Things 4 não será resolvido na Parte 2

Matt e Ross Duffer, criadores de Stranger Things, afirmaram que a segunda parte da quarta temporada de sua série não responderá às perguntas do público sobre como funciona o tempo no Mundo Invertido.

Essa foi uma das grandes questões apresentadas no volume um, graças à descoberta de Nancy de que o Mundo Invertido, de alguma forma, está preso no dia em que Will Byers desapareceu: 6 de novembro de 1983.

A Variety perguntou aos criadores em entrevista recente por que o Mundo Invertido parece estar preso no tempo, e Matt respondeu:

“Essa é uma pergunta muito boa. Essa é realmente uma das poucas perguntas que levantamos nesta temporada que não será respondida no Volume 2. Mas isso prepara terreno para algumas grandes revelações da nossa temporada final. Ainda há mistérios sobre o Mundo Invertido, e eles são grandes. Mas nós realmente queríamos sugerir isso nesta temporada, porque isso terá um papel enorme no futuro.”

Portanto, os fãs precisarão esperar até a quinta e última temporada de Stranger Things para desvendar de vez os mistérios do Mundo Invertido.

Mas enquanto isso não acontece, Stranger Things 4 – Volume 2 chega à Netflix no dia 1º de julho.

