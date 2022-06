Grande personagem do MCU pode aparecer em Ms. Marvel

Ms. Marvel pode ter a presença de uma grande personagem do MCU, que foi um dos destaque em outra série da Marvel Studios.

Uma publicação de um fã no Twitter, e que agora está se espalhando no Reddit, revela que a maquiadora da Srtª. Steinfeld foi creditada. Tudo indica que Hailee Steinfeld deve aparecer como Kate Bishop, a Gaviã Arqueira na série (via We Got This Covered).

A atriz foi a estrela ao lado de Jeremy Renner na série Gavião Arqueiro, que foi ao ar no Disney+ no ano passado. As heroínas podem integrar no futuro a equipe Jovens Vingadores, apesar de nada estar garantido, e Ms. Marvel pode ser um dos fatores para a união da equipe.

Recentemente, Iman Vellani terminou suas filmagens para The Marvels, e a maior parte dos rumores é centrada em uma aparição de Brie Larson como Capitã Marvel na série. No entanto, um retorno de Steinfeld no papel de Kate Bishop não está descartado.

Pode ser um erro, ou um deslize da Marvel Studios, mas você descobrirá assistindo Ms. Marvel, que pode ter uma segunda temporada.

