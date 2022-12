Grey’s Anatomy: 19ª temporada ganha data de estreia no Brasil

A 19ª temporada de Grey’s Anatomy marca a despedida de Ellen Pompeo da série. Agora já sabemos o mês em que os novos episódios chegam ao Brasil, depois de muita espera.

Os novos capítulos do drama médico mais duradouro de todos os tempos estreiam em janeiro de 2023 no Brasil, com exclusividade no Sony Channel. O dia específico da estreia, no entanto, não foi divulgado.

Continua depois da publicidade

Com a saída de Ellen Pompeo, apenas dois integrantes do elenco original permanecem na série: Chandra Wilson (Miranda) e James Pickens Jr. (Webber).

Vale lembrar que a 19ª temporada de Grey’s Anatomy continua em exibição nos EUA, tendo alcançado apenas seu midseason finale.

Continue lendo para saber mais sobre a despedida de Ellen Pompeo.

Em Grey’s Anatomy, despedida de Ellen Pompeo já era esperada

Infelizmente para os fãs de Grey’s Anatomy, a “era” de Meredith Grey chegou ao fim. Anteriormente, a emissora ABC já havia revelado que o papel de Ellen Pompeo seria bem menor na 19ª temporada.

Desde o lançamento do 18º ano, Pompeo trabalha com os executivos da ABC para encontrar uma maneira de Grey’s Anatomy sobreviver sem Meredith.

O contrato da atriz confirma a participação de Ellen Pompeo em, pelo menos, 8 episódios da 19ª temporada. Até o momento, a atriz já apareceu em 6. Ou seja: a despedida definitiva de Meredith acontecerá até o final da temporada.

A despedida de Ellen Pompeo não é exatamente uma surpresa. Desde a 17ª temporada, a atriz manifesta o desejo de deixar o drama médico.

Em um papo com o podcast Tell Me, por exemplo, a atriz revelou se sentir frustrada por interpretar a mesma personagem por tanto tempo.

Nos episódios mais recentes, Grey’s Anatomy finalmente explicou a despedida de Meredith Grey.

Para ajudar a filha Zola a superar os ataques de pânico, e matricular a garota em uma escola para crianças de grande intelecto, Meredith decide se mudar para Boston.

Jackson Avery, o personagem de Jesse Williams (que deixou a série no final da 17ª temporada), oferece um trabalho para Meredith na fundação de estudo do Alzheimer.

Como era de se esperar, Grey e sua família se mudam para Boston. A despedida se torna ainda mais interessante pelo fato da casa de Meredith pegar fogo em “Thunderstruck”, o episódio mais recente da 19ª temporada.

Até o final do 19º ano, Ellen Pompeo ainda aparece no episódio “I’ll Follow the Sun”, que vai ao ar em 23 de fevereiro de 2023.

Finalmente, o último episódio de Ellen Pompeo em Grey’s Anatomy será o final da 19ª temporada, que ainda não tem data de estreia.

Após deixar Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo já encontrou um novo projeto. Em breve, a eterna Meredith atuará em uma minissérie da Hulu, ainda sem título.

Inspirado em uma história real, o projeto acompanha a história da Família Barnett e a adoção de uma garotinha de 6 anos da Ucrânia.

Após serem acusados de negligência e abandono parental, os Barnett afirmaram que, na verdade, a garotinha era uma mulher adulta que sofria de uma grave síndrome congênita – em uma trama muito parecida com a do filme A Órfã.

No Brasil, Grey’s Anatomy está disponível na plataforma Star+. Clique aqui para assinar o streaming. Os episódios da 19ª temporada serão exibidas pelo Sony Channel, a partir de janeiro de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.