Grey’s Anatomy: Atriz fala sobre papel reduzido na 19ª temporada

A principal estrela de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo, falou sobre seu papel ter sido reduzido na 19ª temporada.

Pompeo, intérprete de Meredith Grey, foi entrevistada durante a D23 e abordada sobre a nova temporada do drama médico.

A atriz terá aparições limitadas, no entanto, ressaltou que ainda continua como produtora executiva e promete não deixar a série enquanto estiver no ar (via ScreenRant).

“Eu sempre farei parte dessa série, sou produtora executiva e passei duas décadas da minha carreira nesse projeto, que é meu coração e minha alma. E eu nunca irei realmente embora enquanto a série estiver no ar”, disse ela.

Mesmo com um tempo de tela limitado, Pompeo será a narradora da nova temporada. Um dos astros ainda indicou novos rumos para a série.

Mais sobre Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

Grey’s Anatomy atualmente está em sua 19ª temporada.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+.

