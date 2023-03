Grey’s Anatomy: Chandra Wilson revela dificuldade para separar vida pessoal da série

Após a despedida de Ellen Pompeo, Chandra Wilson se tornou uma das únicas integrantes do elenco original de Grey’s Anatomy a permanecer na série. A intérprete da Dra. Miranda Bailey ganhou fãs no mundo inteiro por sua ótima performance como a médica – e em uma entrevista recente, revelou ter dificuldades para separar sua vida pessoal dos eventos da série.

Grey’s Anatomy é o drama médico mais duradouro de todos os tempos. Desde a 1ª temporada, os personagens passaram por inúmeras tragédias – sejam elas locais, pessoais ou nacionais.

Junto com Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber) é o último membro do elenco original ainda na ativa em Grey’s Anatomy.

Mostramos abaixo por que Chandra Wilson tem dificuldade para separar sua vida pessoal dos eventos de Grey’s Anatomy; confira!

Grey’s Anatomy tem grande impacto na vida de Chandra Wilson

Desde 2005, a atriz americana Chandra Wilson vive Miranda Bailey no drama médico Grey’s Anatomy. A personagem é uma das mais queridas da produção.

Em uma entrevista recente ao site RadioTimes, Wilson revelou ter dificuldades para separar os eventos da série dos acontecimentos de sua vida pessoal.

A declaração não é uma surpresa, já que Miranda Bailey viveu grandes traumas nas 19 temporadas de Grey’s Anatomy.

“Algo que descobri como atriz, especialmente em situações muito emocionantes, é que o nosso corpo não sabe a diferença”, explicou a intérprete de Bailey.

De acordo com a atriz, é difícil “se separar” da personagem ao término das gravações. A personalidade de Miranda Bailey continua a influenciá-la mesmo após as filmagens.

“O seu corpo não sabe que você está atuando. Então, temos que tirar um minutinho para acalmar o corpo e dizer: ‘Olha, nós só estamos fingindo. Isso não é real. É só atuação.”, disse a atriz.

Chandra Wilson está longe de ser a única atriz de Grey’s Anatomy a ser afetada pessoalmente pela trama de sua personagem.

Sarah Drew, a intérprete da Dra. April Kepner, por exemplo, ficou traumatizada após gravar os episódios finais da 6ª temporada – nos quais um atirador armado invade o hospital.;

A atriz falou sobre o assunto em uma entrevista ao livro “How to Save a Life”, que fala sobre a trajetória, os bastidores e os segredos de Grey’s Anatomy.

“Tive pesadelos e ataques de pânico durante as filmagens. Eles continuaram por muitos dias após o final das gravações. Foi tudo muito intenso e assustador! Eu simplesmente não conseguia me livrar desses sentimentos e depois voltar para a casa e ficar tipo ‘Estou bem, estou bem, ninguém está tentando me matar, eu não vi a minha melhor amiga morrer, não estou coberta por seu sangue’”, explicou a atriz.

No Brasil, Grey’s Anatomy está disponível na plataforma Star+.

