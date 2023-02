Grey’s Anatomy: Despedida de Ellen Pompeo é revelada em novas imagens

Novas imagens do 7º episódio da 19ª temporada de Grey’s Anatomy mostram a despedida de Ellen Pompeo como Meredith Grey.

Criado por Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy foi ao ar pela primeira vez na ABC em 2005. O seriado se tornou um sucesso para a rede devido à escrita forte, elenco carismático e desempenho principal de Pompeo.

Agora, depois de estrelar como a personagem titular por quase 18 anos, Pompeo está pronta para dizer adeus ao papel.

Imagens compartilhadas pelo TV Insider fornecem uma nova visão do episódio final de Grey’s Anatomy de Pompeo.

Veja abaixo.

Não é o fim de Meredith

A saída de Ellen Pompeo em Grey’s Anatomy não é definitiva, embora a atriz tenha deixado o elenco regular da 19ª temporada. Ela revelou que sua personagem Meredith pode retornar em algum outro momento.

No entanto, Pompeo vai continuar envolvida com Grey’s Anatomy mais do que nunca, e em um papel que ela já desempenhava.

Pompeo continuará sendo produtora executiva da série, como era antes, e estará envolvida nas próximas temporadas.

No Brasil, Grey’s Anatomy está disponível na plataforma Star+.

