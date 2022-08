Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo terá papel reduzido na 19ª temporada

A atriz Ellen Pompeo, estrela de Grey’s Anatomy, terá papel reduzido na 19ª temporada.

Segundo o Deadline, principal atriz da série, Pompeo vai aparecer apenas em oito episódios do novo ano. No entanto, no restante da temporada, ela continuará na narração.

Além de continuar como narradora, a atriz ainda atua como produtora executiva da série, e está listada na produção em todos os episódios.

O site informa que a redução ocorre por conta de Pompeo ter assinado para estrelar Orphan, nova série para o Hulu.

É a primeira vez em quase duas décadas no papel de Meredith Grey, que a redução de episódios ocorre quando a atriz estrela em outro projeto.

Ellen Pompeo é a Meredith Grey

Mais sobre Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

Grey’s Anatomy atualmente está em sua 19ª temporada.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+.

