Grey’s Anatomy estragou Callie Torres e os fãs não perdoam

Em suas 19 temporadas, o drama médico Grey’ Anatomy apresentou aos fãs alguns dos personagens mais queridos da TV. Callie Torres, interpretada por Sara Ramirez, é um bom exemplo! Anos após a despedida da médica na série, os fãs ainda não perdoam os roteiristas por terem “estragado” a personagem.

Grey’s Anatomy, vale lembrar, é o drama médico mais duradouro de todos os tempos. Atualmente, a série exibe sua 19ª temporada, a primeira sem Ellen Pompeo – a eterna Meredith Grey – no papel principal.

Com a despedida de Ellen Pompeo, Chandra Wilson (Miranda) e James Pickens Jr. (Webber) permanecem como os últimos integrantes do elenco original ainda presentes da série.

Mostramos abaixo como Grey’s Anatomy estragou a personagem de Sara Ramirez e porque os fãs da série não perdoam os roteiristas; confira! (via StarteFacts)

Para fãs de Grey’s Anatomy, arco de Callie estragou a personagem

Entre os personagens mais importantes de Grey’s Anatomy, Callie Torres é uma das preferidas dos fãs.

Segundo muitos espectadores, a introdução da médica foi perfeita, mas seu arco acabou sendo arruinado ao final de sua participação na série.

Introduzida na 2ª temporada de Grey’s Anatomy como um novo interesse romântico para George O’Malley, Callie Torres foi interpretada por Sara Ramirez. Saindo da perspectiva inicial, a personagem se tornou uma das figuras mais complexas e queridas da série.

Ela também foi uma das primeiras figuras da série a explorar aspectos diferentes de sua sexualidade, tornando-se assim uma das personagens LGBTQIA+ mais duradouras da história da TV americana, participando de 11 temporadas e 239 episódios do drama médico.

Assim como o de outros personagens de Grey’s Anatomy, o arco de Callie Torres foi muito prejudicado pela reta final de sua história. Para muitos fãs, a personagem se tornou uma verdadeira vilã ao final de sua participação.

Após se separar de Arizona Robbins, a personagem de Jessica Capshaw, Callie iniciou uma intensa e dolorosa batalha pela guarda da filha Sofia – a qual ela queria levar para Nova York junto com sua nova namorada.

Os roteiristas até tentaram fazer os fãs de Grey’s Anatomy simpatizar com a luta de Callie, mas para muitos espectadores, a trama não faz o menor sentido.

Segundo a opinião de muitos fãs, a maneira que Callie agiu no final de sua participação em Grey’s Anatomy foi egoísta, egocêntrica e problemática. Pior ainda: essa nova “personalidade” não tinha nada a ver com o estilo original da personagem.

É por isso que, até hoje, muitos fãs de Grey’s Anatomy não perdoam os roteiristas da série por terem “estragado” o arco de Callie Torres justamente em meio à despedida da personagem.

Atualmente, Sara Ramirez, intérprete de Callie em Grey’s Anatomy, vive Che Diaz em And Just Like That, a continuação de Sex and the City.

Você pode assistir Grey’s Anatomy na plataforma Star+.

