Grey’s Anatomy indica retorno de Cristina Yang

O final do 16º episódio da 19ª temporada de Grey’s Anatomy revelou que Cristina enviou suprimentos para Addison, insinuando o retorno da querida personagem.

Já se passaram quase 10 anos desde que Sandra Oh deixou Grey’s Anatomy no final da 10ª temporada, e ela ainda não fez uma aparição desde então.

Depois que Cristina perdeu o Prêmio Harper Avery devido a um conflito de interesses com o hospital, ela deixou Seattle para trabalhar no Instituto Klausman de Pesquisa Médica, na Suécia, e a carta confirmou que ela ainda está trabalhando lá, mas mantendo contato com seus amigos em Seattle. A 19ª temporada de Grey’s Anatomy pode finalmente ser a temporada em que Cristina retorna.

A carta de Cristina para Addison e Bailey não foi a primeira vez que ela teve contato com personagens depois de deixar Grey’s Anatomy, mas foi a primeira vez que Cristina foi mencionada na tela em anos. A última menção foi na 17ª temporada, quando Cristina mandou uma mensagem para Owen pedindo uma atualização sobre Meredith quando ela teve Covid.

Elenco de Grey’s Anatomy

Fim da 19ª temporada de Grey’s Anatomy

O último episódio da 19ª temporada irá ao ar em 18 de maio nos EUA e contará com as despedidas de Ellen Pompeo (Meredith) – que deixou o elenco fixo do seriado no meio da 19ª temporada – e Kelly McCreary, a Maggie Pierce, que também sairá da série.

Recentemente, o canal americano ABC renovou Grey’s Anatomy para sua 20ª temporada, que manterá assim o título de série médica mais longeva da história da TV.

Grey’s Anatomy é exibida no Brasil pelo Star+

