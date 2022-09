Grey’s Anatomy: O episódio que Ellen Pompeo se arrepende de ter filmado

Grey’s Anatomy segue bastante popular e, apesar de Ellen Pompeo ter um papel reduzido na 19ª temporada, ela continua sendo o rosto da série. Existe um episódio, no entanto, que ela se arrepende de ter gravado.

Em uma entrevista reveladora, Pompeo e algumas das outras pessoas que trabalharam no programa relembraram um dos momentos mais exaustivos da série – uma cena dos primeiros episódios do programa em que Pompeo fez algo com o qual não estava muito confortável.

O episódio de duas partes The End of the World e As We Know It foram os episódios 16 e 17 da segunda temporada, e foram ao ar como um episódio de duas horas de duração após o Super Bowl em 2006.

O episódio aproveitou a maior audiência do ano, começando com uma sequência de sonho onde George se imaginava tomando um banho de vapor com Christina, Meredith e Izzy, e terminando com Kyle Chandler sendo desoladamente explodido em pedacinhos.

Ele estava com uma bomba em seu estômago, colocando todos os médicos em grave perigo enquanto eles correm para salvar sua vida. Adicione a participação especial de Christina Ricci, o episódio teve todos os ingredientes para ser um grande sucesso.

O arrependimento de Ellen Pompeo

Falando à Entertainment Weekly, Pompeo, a criadora da série Shonda Rhimes e o diretor Peter Horton olharam para trás neste famoso episódio e na cena que machucou a dublê de Pompeo.

A cena em questão é a que Chandler explode e Meredith é jogada no chão com a força da explosão.

“A dublê era bastante jovem”, lembrou Horton. “Ela não estava muito preparada para quando fosse puxada, tendo caído de costas e com a cabeça jogada para trás […] Como os dublês fazem, ela imediatamente se sentou e disse: ‘Estou bem.’ Mas claramente, ela bateu a cabeça com força, então ela teve que passar pelo protocolo de concussão. Nós só tivemos uma tomada, e eu precisava ajustar algumas coisas daquela tomada, então eu pedi a Ellen isto”.

Pompeo não estava feliz por ter que fazer papel de dublê, e é algo que ela continua falando até hoje. Em um tópico no Twitter após uma retransmissão do episódio em 2021, Pompeo falou sobre como ela assumiu o papel de dublê quando não queria, sabendo muito bem que eles provavelmente usariam o take com a dublê.

Como disse Pompeo (via Looper): “A lição aqui, senhoras, é esta… não faça coisas que as deixem desconfortáveis, ​​porque você tem medo que as pessoas a vejam como difícil. Confie em mim, elas vão te ver como difícil, não importa o que você faça!”.

Por outro lado, Horton, na entrevista da Entertainment Weekly , contestou a afirmação de Pompeo de que sua tomada não foi usada. Embora Horton tenha afirmado que eles usaram a tomada da artista machucada batendo na cabeça, como Pompeo supôs que seria o caso, ele também disse que não é tão claro quanto Pompeo costuma argumentar. Nas palavras de Horton, “Deixamos isso. Foi muito eficaz. Mas usamos parte da tomada de Ellen. Nós nunca a colocaríamos em perigo. Nós a puxamos muito mais devagar do que puxamos a dublê”.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+.

