Grey’s Anatomy: Veja como foi a despedida de Meredith

Depois de 19 temporadas, Ellen Pompeo despediu-se do papel de Meredith em Grey’s Anatomy. Vamos ver, agora, como foi o episódio derradeiro da atriz como protagonista da longeva série.

A série fez questão de mandá-la embora em grande estilo quando Bailey (Chandra Wilson) e Richard (James Pickens Jr.) trouxeram uma surpresa para seu último dia.

Embora o programa fizesse questão de ter Meredith (Pompeo) dizendo: “Eu só vou para Boston e provavelmente estarei aqui na próxima semana“, Richard ainda marcou o momento declarando que: ‘Este lugar não será o mesmo sem você’.

Quando Meredith levantou o copo e deu uma última olhada em tantas das pessoas que foram sua família no hospital, havia uma pessoa desaparecida: Nick (Scott Speedman).

Durante todo o episódio, os dois estavam tendo dificuldades para descobrir o que esse movimento significaria para o futuro deles como um casal, ou até mesmo se há futuro para eles.

Referências no episódio final de Meredith em Grey’s Anatomy

Houve uma cena em particular que os fãs de longa data de Grey’s Anatomy podem ter reconhecido como um retorno a um dos momentos mais icônicos de Meredith: seu discurso “escolha-me” para Derek (Patrick Dempsey) na segunda temporada da série.

Desta vez, após a cirurgia, ela e Nick tiveram uma discussão no mesmo local onde ela disse a Derek que o amava tanto que o deixaria comer o último pedaço de cheesecake.

Enquanto Nick lutava com a decisão de Meredith de se mudar para Boston, Meredith disse a ele que essa mudança é o que sua filha precisa, fazendo referência ao discurso que ela uma vez deu a Derek, Meredith então disse: “Eu quero você na minha vida se você quiser estar na minha vida. Mas se eu tiver que escolher, eu vou me escolher, eu escolho meus filhos, e eu escolho o que é melhor para nós, e eu não vou implorar para você me amar”.

No final, Nick ligou para Meredith quando ela embarcou no avião para Boston e confessou seu amor por ela. Mas ela simplesmente fingiu que ele estava terminando e disse a ele que ligaria para ele assim que eles se estabelecessem. Então, parece que, desta vez, ela realmente está escolhendo a si mesma (e sua família).

As referências não terminaram aí: embora a casa de Meredith tenha perdido seu sótão no incêndio, agora é a casa de três dos estagiários, continuando a tradição que Meredith, Izzie (Katherine Heigl) e George (T.R. Knight) estabeleceram anos atrás.

Temos, também, as palavras finais de Meredith no episódio, enquanto lia um livro para seus filhos. “O fim da minha história não é nenhum tipo de eternidade, porque eu ainda estou viva, ainda estou aqui, e o sol ainda nasce na minha vida.”

É um pouco exagerado, mas qualquer referência a “sol” neste show vai fazer os fãs pensarem em Cristina (Sandra Oh) dizendo a Meredith: “Ele não é o sol. Você é.”

No Brasil, Grey’s Anatomy está disponível na plataforma Star+.

