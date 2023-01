Guardiões da Mansão do Terror é cancelada pela Netflix

A Netflix cancelou mais uma querida série animada. No Twitter, a criadora de Guardiões da Mansão do Terror (Dead End), Hamish Steele, anunciou que a atração foi cancelada após sua 2ª temporada.

“Olá amigos, estou segurando esta notícia há algum tempo, esperando que possamos reverter, mudar, fazer algo bom com isso”, começou Steele. “Mas, infelizmente, não acho que isso seja possível agora. É com o coração pesado que eu digo a você que Dead End acabou. Obviamente, nunca quisemos que esse fosse o caso. Na verdade, criamos uma sala de roteiristas para a terceira temporada. Temos roteiros, designs e esboços prontos. Sempre foi nosso plano dar a esses personagens o final adequado que eles merecem. Mas infelizmente, os poderosos não querem mais”, lamentou.

Continua depois da publicidade

Veja o comunicado completo:

sad news



(full text in the thread) pic.twitter.com/XdXrf6uUmI — hamish steele! (@hamishsteele) January 13, 2023

A série se passa em um parque de diversões assombrado e gira em torno de uma dupla de adolescentes que, junto com um cachorro falante, enfrentam demônios e tentam impedir um apocalipse sobrenatural.

Guardiões da Mansão do Terror é a mais nova animação da onda de cancelamentos da Netflix. Inside Job recentemente também foi cancelada, e é apenas mais um dos projetos animados que a Netflix vem cortando desde maio do ano passado.

Mais cancelamentos virão?

Em entrevista ao The Daily Beast, outro showrunner de série animada da Netflix, Felicia D. Henderson, de First Kill, acredita que a falta de marketing pode ter algo a ver com todos esses cancelamentos.

“A arte do marketing inicial ficou linda”, observou. “Acho que esperava que fosse o começo e que os outros elementos igualmente atraentes e importantes do show – monstros contra caçadores de monstros, a batalha entre duas matriarcas poderosas, etc. – acabariam sendo promovidos, e isso não aconteceu”, finalizou, se referendo à sua série.

Sobre o autor Diego Almeida Adoro cinema e ver séries na Netflix