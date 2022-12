Guerra no streaming? Sandman gera problemas entre Netflix e Warner Bros

Sandman finalmente foi renovada para uma segunda temporada na Netflix. Mas essa renovação está gerando uma espécie de conflito entre a Gigante do streaming e a Warner Bros.

Os últimos meses trouxeram um número sem precedentes de mudanças para o recém-criado Warner Bros. Discovery, muitas das quais afetaram franquias amadas pelos fãs.

Continua depois da publicidade

À medida que a poderosa empresa tenta se livrar de uma quantidade significativa de dívidas, detalhes sobre seus negócios começam a vir à tona – incluindo os sentimentos do CEO David Zaslav sobre um componente específico da empresa.

Problemas entre Netflix e Warner

Na sexta-feira (09), novas reportagens revelaram que Zaslav está insatisfeito com os acordos de streaming firmados com a Netflix, que distribui vários programas de televisão da Warner Bros. Isso vem pouco após a renovação de Sandman.

De acordo com o relatório, Zaslav instruiu suas equipes a interromper temporariamente a venda de programas finalizados para a Netflix, já que ele não gosta do fato de que os produtores de programas de televisão da Netflix serem pagos ao longo de 18 a 24 meses.

Essa é uma política que a plataforma de streaming adota já há anos.

A Warner Bros. Television tem estado tradicionalmente entre as principais empresas que vendem programas para a Netflix, incluindo a recém-renovada Sandman, bem como Sweet Tooth, Você, Manifest e vários programas que originalmente foram ao ar na The CW.

“É uma maneira estranha de olhar para isso”, disse uma fonte da Warner Bros. Discovery no relatório.

“É obviamente a maneira como a indústria trabalha e tem trabalhado com a Netflix. Ele recebeu grandes quantias da Netflix e a empresa ficou feliz com isso. É como se ele de repente descobrisse quais eram as condições de pagamento”, continuou.

Sandman está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.