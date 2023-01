Guerreiras é uma história real? A verdade sobre a série da Netflix

Guerreiras é a nova série histórica da Netflix. Esse emocionante retrato conta a história de quatro mulheres na França de 1914, durante os primeiros dias da Primeira Guerra Mundial. Mas essa é uma história real? Veremos agora.

Dirigido por Alexandre Laurent, a série de oito episódios é estrelada por Audrey Fleurot como Marguerite de Lancatel, Julie De Bona como Mère Supérieure Agnès, Camille Lou como Suzanne Faure e Sofia Essaïdi como Caroline Dewitt.

A série, originalmente intitulada Les Combattantes, chegou à Netflix na França em setembro de 2022 e agora está sendo lançada em outros territórios, incluindo o Brasil.

Na trama, quatro mulheres de origens muito diferentes se encontram na França em 1914, quando a Primeira Guerra Mundial está prestes a eclodir. Eles são Marguerite, uma prostituta parisiense; Suzanne, uma enfermeira feminista; Agnes, a Madre Superiora de um convento requisitado; e Caroline, que acaba de ser promovida ao cargo de chefe na fábrica de sua família.

A série é uma crítica pesada aos conflitos armados, retratando seus horrores através dos olhos de quatro pessoas, que tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo por causa de uma luta que não escolheram entrar e nem mesmo podem participar.

Também analisa de perto o papel que as mulheres desempenharam na França do início do século XX e pede aos espectadores que reflitam sobre o pouco progresso que fizemos em alguns aspectos, sugerindo o longo caminho que temos pela frente como sociedade.

Guerreiras é uma história real?

As quatro mulheres que protagonizam a série são personagens totalmente fictícias, mas a Primeira Guerra Mundial, obviamente, aconteceu. Dito isso, há uma grande documentação histórica por trás das personagens.

A criadora Célile Lorne disse que teve a ideia depois de assistir a um documentário sobre mulheres durante a Primeira Guerra Mundial e decidiu explorar o conceito um pouco mais.

O argumento básico da série era escrever uma história sobre a guerra do ponto de vista das mulheres – o que acontece com as pessoas que ficam em casa quando os homens vão lutar nas guerras?

Para isso, ela criou quatro perspectivas muito diferentes que lhe permitiriam abordar a resposta à pergunta de vários ângulos diferentes. Afinal, a perspectiva de uma prostituta é muito diferente da de uma enfermeira.

Então não, não houve quatro mulheres chamadas Marguerite, Agnès, Suzanne e Caroline que se conheceram durante a Primeira Guerra Mundial, mas a verdade é que provavelmente havia milhões de outras mulheres que enfrentaram problemas semelhantes.

Guerreiras já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.