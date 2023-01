Guerreiras: Explicamos o final da série de época da Netflix

Guerreiras, a nova série histórica da Netflix, presta homenagem às inúmeras mulheres que se libertaram de seus papéis de gênero para servir indiretamente ao seu país. Enquanto os homens eram convocados para o campo de batalha, as mulheres assumiam a responsabilidade de administrar os campos, fábricas e hospitais. Vamos agora mergulhar na trama e no desfecho da obra.

Dirigida por Alexandre Laurent, a série histórica de oito episódios é estrelada por Audrey Fleurot como Marguerite de Lancatel, Julie De Bona como Mère Supérieure Agnès, Camille Lou como Suzanne Faure e Sofia Essaïdi como Caroline Dewitt.

A série limitada se concentra em quatro mulheres francesas cujo serviço incansável a seus compatriotas salva centenas de vidas. As personagens não são baseadas em nenhuma figura particular da vida real; eles são uma amálgama de várias histórias de mulheres que se dedicaram a servir seu país.

A série se passa em Saint-Paulin em 1914, quando soldados franceses tentavam impedir que a invasão alemã chegasse a Paris.

Em Guerreiras, Marguerite havia se mudado recentemente de Paris para Saint-Paulin. Suzanne estava escapando de julgamento por realizar abortos ilegais, Caroline estava se despedindo de seu marido indo para a guerra e Agnès ficou impressionada com os soldados feridos chegando do front.

Conseguindo um emprego como prostituta, Marguerite monta seu sistema. Ela deixou extremamente claro que trabalhará quando quiser, e o cafetão do bordel parece não ter problemas quanto a isso. Depois de atender alguns clientes, ela consegue a localização dos aposentos dos soldados e começa a visitá-los.

Suzanne, porém, tornou-se uma fugitiva até mesmo em Saint Paulin. Ela planejava chegar à Suíça, mas terá que esperar. Nesse ínterim, as coisas pioraram no convento, e a morte de uma família na fazenda abala Agnès.

Suzanne interveio para ajudar o convento e todos os seus planos de fuga evaporam imediatamente quando ela vê os soldados feridos. Caroline, por sua vez, tem tentado ganhar o respeito das pessoas que trabalham para ela, mas todos desconfiam de seus talentos como empresária. Ela faz o possível para tranquilizá-los de que a fábrica ficará bem.

Após a primeira onda de pacientes, Agnès encontra um paciente na estrada. Ele está profundamente traumatizado e perturbado. Depois de acolhê-lo e cuidar de outros exatamente assim, o convento decide mantê-los ali, lutando contra os soldados que querem leva-los de volta.

Também vemos Caroline ganhando a confiança de seus trabalhadores, mesmo depois que os homens foram convocados à força, seu pedido principal foi cancelado e seu cunhado está trabalhando ativamente contra ela.

O final de Guerreiras explicado

Marguerite e Caroline se conhecem, visto que Caroline também foi profissional do sexo. O encontro é tenso, já que Caroline deixou o bordel para se casar sem contar a ninguém.

Enquanto isso, as coisas ficam difíceis para Marguerite depois que seus mapas franceses foram descobertos. A gerente do bordel descobre que a foto do homem em sua mala é seu filho. Ele dificulta as coisas ao convidá-lo para o bordel.

Agnès desconfiava de onde Suzanne vinha e o que ela fazia ali. Ela não acredita em toda a história de “quero fugir de Saint-Paulin”. Mas vendo seu compromisso em salvar pessoas, Agnès decide deixá-la em paz.

Ela tem sua crise de identidade depois de desenvolver sentimentos pelo paciente alemão que encontrou na estrada. Enquanto isso, Marguerite é pega no fogo cruzado no quartel do soldado e tem que levar seu carro para o hospital militar.

A partir daqui, Caroline teve a ideia de transformar os caminhões sobressalentes em ambulâncias hospitalares. Todas as garotas demitidas do bordel foram contratadas para conduzi-los. Suzanne é pega mentindo sobre sua identidade quando o marido de ‘Jeanne’ volta.

Ele então usa isso para chantageá-la, para que seja cúmplice de um crime, traição. Caroline acaba de descobrir que seu marido morreu, mas ela não pode dizer nada porque seu cunhado pode tirar dela a oportunidade.

Mas ela pode evitar isso se decidir contar a eles depois que os quatro receberem o prêmio do presidente.

Enquanto decorre o processo de adjudicação, Agnès descobre que o Bispo da igreja tem agredido as noviças “em nome de Deus”.

Na cerimônia de premiação, Agnès mal consegue olhar para o Bispo. Marguerite descobre que seu filho tem uma queda enorme por ela e está se esforçando ao máximo para ficar longe.

Último adeus

Logo após a cerimônia, todos na família de Caroline descobrem e quase a expulsam, mas se lembram de sua filha e decidem não fazer isso. Porém, no dia seguinte, quando todos estão comemorando a premiação, uma das ex-profissionais do sexo, Juliette, vê Marguerite e Caroline se beijando e conta a Marcel sobre isso. O gerente do bordel e o cunhado de Caroline são amigos. Depois de descobrir sobre seu passado, a família a expulsa.

Mas a filha de Caroline é forçada a ficar em casa, deixando-a vulnerável. Ela entra em território inimigo e quase é morta, mas um oficial alemão fica com pena dela, então ela permanece segura. Os ataques estão piorando agora e os soldados decidiram recuar após os ataques de gás. Neste momento, a França decide atacar a linha de frente novamente, mas esperando perder algumas terras, eles evacuam Saint Paulin.

Marguerite fica para trás para ficar com o filho e leva um tiro enquanto o procurava no riacho. Há um momento em que mãe e filho se tocam as mãos. Marguerite parece ter falecido.

Nunca é explorado se ela recupera a consciência ou não.

