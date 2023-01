Guerreiras: Série da Netflix tem poucas chances de ganhar 2ª temporada

Sucesso na Netflix, a série histórica Guerreiras conquistou o público brasileiro com uma trama emocionante, bem desenvolvida e cheia de surpresas. Infelizmente, para frustração dos fãs, a produção francesa tem poucas chances de ganhar uma 2ª temporada – mesmo figurando no Top 10 da plataforma.

“França, 1914. Com o avanço das tropas alemãs e os homens indo para o fronte, quatro mulheres precisam lidar com as trágicas consequências da guerra em casa”, afirma a sinopse oficial de Guerreiras.

Um dos grandes trunfos de Guerreiras é seu talentoso elenco, liderado por Audrey Fleurot, Camille Lou, Julie de Bona e Sofia Essaïdi.

Mostramos abaixo por que Guerreiras não deve ganhar uma 2ª temporada na Netflix; confira!

Por que Guerreiras não terá uma 2ª temporada na Netflix?

A série francesa Guerreiras, ambientada durante a 1ª Guerra Mundial, estreou na Netflix no dia 19 de janeiro de 2023.

Pouco tempo depois, a série surgiu no Top 10 da Netflix, superando alguns dos grandes hits do streaming. Até o fechamento dessa matéria, Guerreiras é a série mais assistida da plataforma, à frente de sucessos como Ginny & Georgia e Vikings: Valhalla.

Dada a audiência de Guerreiras, muitos fãs usaram as redes sociais para pedir que a Netflix renove a produção para um segundo ano.

Infelizmente, isso não deve acontecer. O motivo é muito simples: Guerreiras é uma minissérie, não é uma série.

O fato de Guerreiras ser uma minissérie significa que os roteiristas construíram a trama com apenas uma temporada em mente. A história tem início, meio e fim, não deixando o caminho aberto para a produção de novos episódios.

Nos 8 episódios de Guerreira, a Netflix encerra completamente a história das protagonistas, o que impede a produção de uma 2ª temporada – apesar dos pedidos dos fãs.

Em algumas situações, a Netflix já transformou minisséries em séries, estendendo uma história que seria contada em apenas uma leva de episódios.

Round 6 é um bom exemplo. Após se tornar uma das séries mais assistidas da plataforma, a produção sul-coreana foi renovada para um segundo ano, mesmo tendo sido pensada inicialmente como uma minissérie.

Algo parecido aconteceu com A Maldição da Residência Hill, que após fazer muito sucesso, virou uma antologia e ganhou mais um capítulo: A Maldição da Mansão Bly.

Por outro lado, esse tipo de renovação não deve acontecer com Guerreiras. A decisão é rara, e só acontece em séries de extremo sucesso internacional.

Finalmente, as atrizes de Guerreiras já estão ocupadas com novos projetos. Audrey Fleurot, por exemplo, está gravando a minissérie Infidelidade, que deve estrear ainda neste ano na TV francesa.

A 1ª (e única) temporada de Guerreiras está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.