Guerreiro: Filme com Tom Hardy vai virar série de TV

De acordo com o Deadline, Guerreiro, popular longa-metragem com Tom Hardy, se tornará uma série de TV.

O projeto vem de Gavin O’Connor, o mesmo diretor do original. Ele deve produzir e dirigir a série, que contará com 10 episódios.

Continua depois da publicidade

A produção é da Lionsgate Television, com lançamento pelo Paramount+. Guerreiro contou com Tom Hardy e Joel Edgerton como protagonistas, mas os atores não devem retornar para a série de TV.

Em vez disso, o elenco contará com Daniel Cormier, bicampeão aposentado do UFC, e Gina Rodriguez, de Jane the Virgin.

Série em desenvolvimento

Segundo Gavin O’Connor, a Lionsgate pressionou por anos por uma série de Guerreiro, mas ele nunca pensou que seria uma boa ideia.

No entanto, isso mudou quando o diretor percebeu que ainda havia uma história para contar, sem relação direta com o longa-metragem.

Ainda não existe previsão de lançamento para a série de Guerreiro, do Paramount+.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.