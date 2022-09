Hannibal: Atores querem que 4ª temporada aconteça

Os astros da série Hannibal, Mads Mikkelsen e Hugh Dancy, comentaram que querem que uma quarta temporada aconteça.

Com apenas três temporadas produzida pela NBC, a emissora decidiu, em 2015, cancelar a série com Mikkelsen no papel principal.

No entanto, os principais atores da produção, revelaram seu desejo de retornar para uma possível quarta temporada.

Dancy comentou que há muita história a ser contada, especialmente das esposas assassinas. Ele ainda revela que não perdeu as esperanças de uma renovação (via ScreenRant).

“Estamos prontos e dispostos a ir. Falo com Mads Mikkelsen com bastante regularidade e Hugh Dancy com bastante regularidade, então ambos estão morrendo de vontade de voltar e você sabe, não é apenas sobre os maridos assassinos, é sobre as esposas assassinas”, disse o ator.

“Katharine Isabelle e Caroline Dhavernas são importantes na história da quarta temporada quanto Hannibal e Will. Então, espero que tenhamos a chance de fazer isso. Eu não perdi a esperança”, concluiu ele.

Mais sobre Hannibal

“O drama explora o início do relacionamento do psiquiatra Hannibal Lecter com seu paciente, o talentoso analista comportamental do FBI, Will Graham”, diz a sinopse.

Estrelada por Mads Mikkelsen, Hugh Dancy, Laurence Fishburne, Gillian Anderson, e outros nomes, a série foi idealizada por Bryan Fuller.

Hannibal está disponível no Prime Video.

