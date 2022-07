Harley Quinn: Trailer traz história mais sombria do Coringa

Icônico e sombrio momento dos quadrinhos é visto no mais recente trailer da terceira temporada de Arlequina. A animação irá abordar passado de clássico antagonista do Batman, em sua nova temporada.

A sequência Coringa cometendo o assassinato do segundo Robin, Jason Todd. Enquanto ele lamenta suas más ações passadas durante a prévia, existe uma cena com Coringa empunhando um pé-de-cabra está de pé sobre Robin.

A cena lembra a icônica história em quadrinhos da DC em que os leitores votaram para que Jason morresse nas mãos do inimigo do Batman, após o resultado, a sequência foi do vilão batendo em Jason Todd com um pé de cabra, deixando-o para morrer em um armazém equipado com uma bomba-relógio. O armazém explode, e o personagem se manteve morto por diversos anos no quadrinhos.

Não tem informações se teremos a adaptação na íntegra desse arco nos quadrinhos, mas a referência dentro do trailer indica uma temporada mais obscura da animação de comédia da HBO Max (via CBR).

Confira a prévia:

Série de Arlequina (Harley Quinn) faz sucesso no HBO Max

A série animada da Arlequina (Harley Quinn) fez bastante sucesso com as duas primeiras temporadas. A história com tom adulto e bastante hilária é muito elogiada entre os fãs da DC.

Outro ponto que agrada os espectadores é o elenco de vozes. Kaley Cuoco, de The Big Bang Theory, surpreendeu a todos como Arlequina e se tornou a voz oficial da personagem na animação.

“Arlequina finalmente terminou seu relacionamento com o Coringa. Agora, ela tenta trilhar seu caminho sozinha como a criminosa Queenpin de Gotham City nessa série de animação com muita comédia e ação. Além de Arlequina, a série também conta com Hera Venenosa e todo um elenco de heróis e vilões, novos e antigos, da DC Universe”, diz a sinopse do HBO Max.

A série animada da DC tem ainda Lake Bell, Alan Tudyk, Ron Funches, J.B. Smoove, Jason Alexander, Wanda Sykes, Giancarlo Esposito, Natalie Morales, Jim Rash, Diedrich Bader, Tony Hale, Christopher Meloni, James Wolk e Vanessa Marshall no elenco.

Arlequina (Harley Quinn) tem duas temporadas no HBO Max. Como anunciado no DC FanDome, a terceira temporada chega em 2022.

