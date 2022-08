Harrison Ford quase teve papel em série da DC; saiba qual

O ator Harrison Ford, astro de Indiana Jones, quase teve um papel em uma série da DC no HBO Max.

Conhecido pela franquia Star Wars e Blade Runner, Ford tem uma carreira brilhante no cinema ao longo dos anos. Ele vai se despedir da saga Indiana Jones no quinto filme.

Kevin Smith, roteirista de Strange Adventures, série live-action cancelada pela Warner Bros., revelou que cogitou Ford ao papel de Perry White (via ScreenRant).

“Nosso Perry White? Eu estava pensando em John Goodman. Os poderes acima tinham pensamentos diferentes. Não foi minha ideia, mas alguém disse: ‘Pode ser que Harrison Ford esteja interessado'”, disse Smith.

Além de White, chefe de Clark Kent no Planeta Diário, a série teria Xolo Maridueña, agora como Besouro Azul, no papel de Jimmy Olsen. Olsen é o melhor amigo do Superman nos quadrinhos.

Projeto teria Nicolas Cage como Bizarro

Além disso, Smith revelou que o projeto teria Nicolas Cage como o Bizarro. O astro havia sido escalado para Superman Lives, filme cancelado de Tim Burton.

A série que teria episódios com 60 minutos cada, mostraria vários personagens da DC, acompanhando as vidas de pessoas comuns ao lado daqueles que tem super poderes.

Greg Berlanti, que produz o Arrowverse, seria o produtor da série. Kevin Smith e Eric Carrasco seriam os roteiristas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.