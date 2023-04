HBO alfineta Os Anéis de Poder com propaganda de Game of Thrones

A HBO fez uso de um anúncio de Game of Thrones para alfinetar O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, colocando lenha na fogueira dos fãs que debatem qual é a melhor série de fantasia dentre as duas.

Anúncios online do serviço de streaming Max da Warner Bros. Discovery (anteriormente HBO Max), mostram Daenerys Targaryen, de Game of Thrones, no Trono de Ferro junto da frase:

Continua depois da publicidade

“Aquela que você deve assistir quando quiser a todos governar”.

Especialmente o trecho final e o uso da sentença “the one to watch”, em inglês são claramente uma referência ao icônico poema do Um Anel, que tem como um dos trechos “um anel para todos governar”.

Sem dúvidas isso veio como alfinetada em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, que estreou também em 2022.

Veja uma foto do anúncio, abaixo.

Mais derivadas de Game of Thrones estão a caminho

A HBO anunciou oficialmente a série de O Cavaleiro dos Sete Reinos, por enquanto intitulada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. A série prelúdio de Game of Thrones será escrita e produzida por George R.R. Martin e Ira Parker. Ryan Condal e Vince Gerardis serão produtores executivos.

Além disso, a HBO acaba de iniciar a produção da segunda temporada de A Casa do Dragão. Há também um spin-off de Jon Snow em andamento, além de rumores sobre uma derivada sobre Aegon, o Conquistador.

Em 2021, o Deadline revelou que a rede estava desenvolvendo um trio de ideias para novos projetos ambientados no mundo de fantasia de George R.R. Martin, incluindo 9 Voyages, também conhecido como Sea Snake, Flea Bottom e 10.000 Ships.

Bruno Heller foi anexado ao projeto Sea Snake, enquanto Amanda Segel foi escolhida para escrever 10.000 Ships.

Nenhuma dessas derivadas de Game of Thrones conta com data de estreia ainda. Enquanto isso, a série original, assim como a primeira temporada de A Casa do Dragão podem ser assistidas no HBO Max, que será renomeado para Max em breve.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.