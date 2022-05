HBO decide futuro da série Barry

De acordo com o Hollywood Reporter, a HBO renovou a série Barry para uma quarta temporada. A produção é estrelada por Bill Hader, de Superbad – É Hoje e It – Capítulo Dois.

Em Barry, Bill Hader interpreta um deprimido matador de aluguel que sonha em se tornar um ator. No entanto, por mais que ele tente mudar de carreira, o seu passado sempre volta para atormentá-lo.

Continua depois da publicidade

Barry é uma série criada por Alec Berg, de O Ditador, e pelo próprio Bill Hader, que também dirige alguns episódios.

O seriado recebe elogios da crítica e do público desde a primeira temporada, com destaque para as atuações de Bill Hader e Henry Winkler.

O elenco também conta com nomes como Sarah Goldberg, Anthony Carrigan, Stephen Root e Glenn Fleshler.

No Brasil, Barry está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.