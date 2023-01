HBO Max cancela as séries Titãs e Patrulha do Destino

Titãs e Patrulha do Destino foram canceladas pela HBO Max e suas atuais quarta temporadas serão as últimas. A informação é do Hollywood Reporter.

Em comunicado à publicação, um porta-voz da HBO Max garantiu que ambas as séries terão um final apropriado.

Titãs originalmente teve suas duas primeiras temporadas exibidas pelo serviço de streaming DC Universe. Um ano depois o spin-off Patrulha do Destino recebeu a luz verde como uma série original da HBO Max.

A decisão de encerrar as séries ocorre em meio a mudanças na HBO Max e DC Entertainment. Com James Gunn e Peter Safran assumindo a DC, a dupla está planejando um universo de filmes e séries conectados. Apesar disso, a decisão de encerrar as duas séries foi tomada antes da chegada da dupla.

Titãs gira em torno de uma equipe de jovens super-heróis enquanto eles combatem o mal e outros perigos. A série é estrelada por Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Curran Walters, Conor Leslie, Minka Kelly, Alan Ritchson, Esai Morales, Chelsea Zhang, Joshua Orpin, Savannah Welch, Vincent Kartheiser, Damaris Lewis, Jay Lycurgo, Franka Potente e Joseph Morgan.

Por sua vez, Patrulha do Destino acompanha uma equipe de heróis desajustados que receberam seus poderes em circunstâncias trágicas e geralmente são evitados pela sociedade. A série tem no elenco Diane Guerrero, April Bowlby, Alan Tudyk, Matt Bomer, Brendan Fraser, Timothy Dalton, Joivan Wade, Skye Roberts, Riley Shanahan, Matthew Zuk e Michelle Gomez.

