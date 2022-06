HBO Max cancela Raised By Wolves após duas temporadas

De acordo com o Deadline, a HBO Max cancelou a série Raised by Wolves após apenas duas temporadas.

Um motivo para o cancelamento ainda não foi especificado, mas é possível que a série simplesmente não estivesse mais rendendo como o esperado.

Os produtores esperam fazer com que Raised by Wolves seja resgatada por outro serviço de streaming. No entanto, até o momento, parece que ainda não existem serviços interessados no seriado.

Antes de seu lançamento, havia uma grande expectativa em torno de Raised by Wolves, mas embora a série tenha conseguido uma boa recepção, ela nunca alcançou realmente todo o seu potencial para a HBO Max.

Em seu elenco, Raised by Wolves contou com Travis Fimmel, conhecido por ter interpretado o personagem Ragnar Lothbrok em Vikings.

No Brasil, Raised by Wolves está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.