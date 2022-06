HBO Max demitiu produtor de série de Batman 2 meses antes da estreia

Em entrevista com o The Telegraph, o produtor Joe Barton revelou ter sido demitido de Gotham PD, série derivada de Batman, apenas dois meses antes do lançamento do longa-metragem.

Gotham PD teria lançamento pela HBO Max, mas o projeto acabou sendo cancelado e, posteriormente, transformado em uma série sobre o Asilo Arkham, que ainda está acontecendo.

Continua depois da publicidade

“Eu entreguei o roteiro em novembro e a HBO me ligou para dizer que eles tinham adorado e que estavam muito empolgados.”

“Mas em janeiro, o meu agente me ligou para dizer que eu tinha sido demitido. Se você vai demitir alguém de uma grande franquia, não faça isso dois meses antes da estreia.”

“Eu vi o Batman em todos os lugares”, comentou o produtor, que não conseguiu escapar da grande popularidade do personagem.

Roteirista de O Cavaleiro das Trevas revela o que achou de Batman

O roteirista de Batman: O Cavaleiro das Trevas, David S. Goyer, revelou o que achou sobre Batman, novo filme da DC estrelado por Robert Pattinson.

Falando com a IGN, Goyer que também co-escreveu Batman Begins e O Cavaleiro das Trevas Ressurge, confirmou que assistiu ao filme. Ele elogiou o diretor Matt Reeves, além da química entre Pattinson e Zoë Kravitz.

“Eu não tinha ideia do que pensaria de Robert Pattinson, mas eu gostava dele. E eu estava tipo, ‘eu fui convencido’. Ele é uma visão diferente disso. Mas me convenceu. Eu pensei que a química com Zoë Kravitz foi incrível”, disse o roteirista.

Goyer também comentou sobre o clima noir implementado no novo filme, e também sobre Batman como detetive, pouco explorado no cinema até então.

“Gostei de como o noir foi trabalhado e gostei que eles entraram no ângulo de detetive e do que fizeram com o Charada”, comenta Goyer.

Anteriormente, o diretor Tim Burton já havia apontado semelhança do Batman de Robert Pattinson com sua versão.

Batman, com Robert Pattinson, está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.