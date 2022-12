HBO Max remove Westworld e outras séries do catálogo no Brasil

Após o anúncio da Warner Bros. de que Westworld seria removida da HBO Max, a série criada por Lisa Joy, bem como outras produções, deixaram o catálogo do streaming no Brasil.

Como já havia sido revelado pelo estúdio, diversas séries originais HBO, incluindo The Nevers e Raised by Wolves, deixariam a plataforma.

Continua depois da publicidade

Embora a HBO Max não tenha revelado a data que diversas séries iriam sair, os fãs foram pegos de surpresa ao notarem que Westworld já não estava mais no catálogo.

A lista de séries que foram excluídas, e todas originais HBO ou HBO Max, ainda incluem The Nevers, Raised by Wolves, Minx, Magic Mike, Made for Love, Legendary, A Mulher do Viajante no Tempo, Head of the Class e FBoy Island.

Segundo a Warner, essas séries, bem como outras produções, estão sendo removidas do catálogo para integrarem os serviços FAST, gratuitos e com anúncios.

Warner pretende licenciar séries removidas da HBO Max

Os serviços FAST, que tem o nome de Free ad-supported streaming television, engloba algumas plataformas bem conhecidas no mercado por serem gratuitas (via Tech Crunch).

David Zaslav, chefe da empresa, havia mencionado que pretende explorar a rede FAST, e até mesmo a tentativa de criar uma plataforma gratuita de streaming suportada por anúncios.

Nos Estados Unidos, os serviços FAST incluem o Peacock, Pluto TV, Tubi, The Roku Channel e Amazon Freevee.

Por enquanto, não há detalhes para qual plataforma as séries removidas pela HBO Max possam ter ido. Além disso, algumas delas estão disponíveis no Brasil.

A Warner Bros. Discovery pretende unir a HBO Max e o Discovery+ em um único serviço de streaming, e possa ser que Westworld e companhia voltem no futuro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.