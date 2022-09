HBO Max responde a Os Anéis de Poder com A Casa do Dragão

Em resposta ao muito esperado lançamento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder da Amazon, a HBO Max liberou o primeiro episódio de A Casa do Dragão gratuitamente.

As duas mega produções de fantasia possuem público alvo parecido e investimentos enormes dos serviços de streaming. Os Anéis de Poder é uma grande aposta do Prime Vídeo e teve mais de 1 bilhão de dólares investidos, sendo a série mais cara já produzida.

Mas A Casa do Dragão não fica muito atrás em importância, tendo o recorde de investimento publicitário dentro da HBO Max. A série é um grande foco da gestão do CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav e já teve sua segunda temporada confirmada.

O executivo não pareceu amedrontado pela tão esperada série de Senhor dos Anéis, em um memorando para a equipe do estúdio Zaslav soa confiante.

“O time inteiro da HBO tem preparado o que parece ser o próximo grande momento cultural. Eu tive a chance de assistir a estreia em Los Angeles com Casey Bloys [chefe da HBO] e o time, e a qualidade da produção foi um espanto, a riqueza da história, e o poder da ação.” O CEO também declarou: “É algo que todos devemos sentir muito orgulho, e não podemos esperar para compartilhar com a audiência mundo a fora.”

No memorando David Zaslav também pontua que, apenas nos Estados Unidos, a série alcançou mais de 130 milhões de pessoas. Segundo o executivo o sucesso precoce da série é um sinal do poder do trabalho coletivo da empresa.

Na batalha entre A Casa do Dragão contra Os Anéis de Poder certamente os vencedores são os fãs de fantasia que provavelmente receberão muito conteúdo de qualidade nos próximos anos.

Mais sobre A Casa do Dragão

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max e a rival O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está na Amazon Prime Vídeo.

