HBO Max tem boas notícias para os fãs de Constantine

A DC conta com diversos projetos em desenvolvimento para o HBO Max. Dentre eles está uma nova série de Constantine, que parece já estar bem encaminhada.

Conforme fontes do THR (via ScreenRant), a Warner Bros. já tem “a maior parte” dos roteiros desse novo seriado, que não terá ligação com versões anteriores do personagem nas telinhas.

A mesma reportagem ainda aponta que o roteiro do piloto de Madame X, produzida por J.J. Abrams, já está pronto.

Ainda não se sabe quantos episódios a primeira temporada de Constantine terá. Com isso, a família Constantine terá dois personagens nas telinhas concomitantemente, visto que Johanna Constantine, vivida por Jenna Coleman, estará em Sandman, da Netflix.

Ainda não há data de estreia para Constantine no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.