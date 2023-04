HBO Max vai ser relançado como “Max”; saiba os detalhes

Seguindo a fusão entre as duas companhias, a Warner Bros. Discovery vai relançar o HBO Max. O nome do novo serviço de streaming, que substitui o antigo, será apenas Max.

De acordo com uma reportagem do The New York Times (via IGN), três pessoas com conhecimento do assunto disseram que o Max fará sua estreia em maio ou junho.

Conforme as fontes do veículo, o novo streaming custará, nos EUA, US$ 16 por mês, mas terá vários níveis de preço, incluindo um mais barato com anúncios. Vale apontar que o HBO Max custa US$ 16 por mês desde janeiro.

Ainda não se sabe se os planos terão de ser escolhidos novamente pelos assinantes, ou se haverá continuidade a partir das assinaturas vigentes.

Novo serviço faz parte de mudanças maiores na Warner Bros Discovery

A informação vem um dia antes dos executivos da Warner Bros. Discovery revelarem planos para o serviço de streaming combinado, que incluem trazer reality shows da Discovery junto de séries e filmes da Warner/HBO, como Succession, A Casa do Dragão, e The Last of Us.

Assim sendo, saberemos mais detalhes sobre a fusão amanhã (11), ao que tudo indica.

Essas mudanças vieram junto com outras grandes mudanças dentro da empresa nos últimos meses em relação à forma como ela oferece suas propriedades aos espectadores.

Em janeiro de 2023, a Warner Bros. Discovery e a Amazon anunciaram uma parceria que tornaria o conteúdo da HBO disponível através do Prime Video como parte do “Warner Pass” (nos EUA).

Tudo isso passou por um escrutínio ainda mais intenso com o Departamento de Justiça EUA prestes a investigar mais uma vez a fusão entre a Warner Bros. e a Discovery Inc.

