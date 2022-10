HBO também queria fazer série de O Senhor dos Anéis; veja qual era a ideia

Antes da Prime Video conseguir os direitos para fazer Os Anéis de Poder, a HBO também queria fazer uma série no mundo de O Senhor dos Anéis e chegou a apresentar sua ideia ao Tolkien Estate, equipe responsável pela propriedade intelectual de J.R.R. Tolkien.

Os Anéis de Poder estreou em setembro e é a primeira adaptação da obra de Tolkien para a televisão, a história se passa durante a 2ª Era da Terra-Média, antes dos acontecimentos de O Senhor dos Anéis.

Continua depois da publicidade

Em 2017 o Prime Video comprou os direitos para fazer a série por US$250 milhões, se comprometendo a entregar 5 temporadas e gastando cerca de US$ 1 bilhão na produção, tornando Os Anéis de Poder a série mais cara da história da TV.

Mas, antes da compra dos direitos pela Amazon, a Tolkien Estate recebeu diversas outras apresentações para potenciais séries no mundo de O Senhor dos Anéis.

O THR revelou a ideia da HBO, a proposta, acredite se quiser, era recontar a história da 3ª Era da Terra-Média. O que é basicamente querer refazer os filmes de O Senhor dos Anéis dirigidos por Peter Jackson. Recontando toda a história de Frodo em sua jornada para destruir o Um Anel.

Por que não se pode fazer um remake de O Senhor dos Anéis?

Fazer um remake da trilogia O Senhor dos Anéis poderia ser um gigantesco tiro no pé da HBO. A franquia é uma das mais amadas da história do cinema, sendo aclamada pela crítica.

A obra inteira arrecadou US$3 bilhões nas bilheterias e recebeu 17 Oscars, com o O Retorno do Rei recebendo 11 deles, estando entre as três obras com o maior número de estatuetas da história.

Mesmo a Tolkien Estate tido suas críticas aos filmes, ainda assim não teria razão para recontar uma história já conhecida e aclamada em uma série de TV. Especialmente com tantas histórias da Terra-Média ainda não adaptadas para as telas.

Mesmo não sendo perfeita, Os Anéis de Poder se passa em uma Era menos conhecida pelo público em geral, e adapta vários apêndices escritos por Tolkien. A série já é considerada uma sucessora à altura da trilogia O Senhor dos Anéis, e bate recorde atrás de recorde na Amazon Prime Video.

Isso faz parecer que escolher a ideia da Amazon foi realmente a melhor forma de seguir em frente, até porque a última coisa que o mundo do entretenimento precisa hoje, é de outro remake.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder tem episódios novos toda sexta-feira na Amazon Prime Video. A trilogia de Peter Jackson está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Soldeira