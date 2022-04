Heartstopper: Personagem importante foi cortado e criadora explica porquê

Apesar da série de Heartstopper ser, em geral, bem fiel aos quadrinhos em que se baseia, os fãs da graphic novel escrita e ilustrada por Alice Oseman perceberam uma mudança na adaptação para a Netflix.

Um dos personagens centrais da HQ, Aled, que é amigo de Charlie, Elle e Tao, foi removido da adaptação e substituído por um personagem inédito, chamado Isaac.

A autora das comics de Heartstopper, que também é produtora da série, comenta sobre a decisão: “Por várias razões complicadas, tive que tirar um personagem chamado Aled dos livros. E Isaac está lá para cumprir o papel dele.”

Na adaptação da Netflix, Isaac (Tobie Donovan) entre em cena como um membro introvertido do grupo de amigos de Charlie, que fala pouco, mas percebe tudo ao seu redor.

A autora não descarta, no entanto, que Aled possa aparecer em temporadas futuras de Heartstopper. Ao Digital Spy, Alice Oseman conta:

“Basicamente, para encurtar a história: Aled é um personagem em um dos meus outros livros, e então ele tem sua própria história. Mas com Isaac, uma história completamente nova, sou meio livre para fazer o que quiser com esse personagem. Então, sim, trata-se apenas de expandir o mundo e expandir a história.”

“Ao escrever a série, uma coisa que eu tive que fazer foi expandir a história. Porque Heartstopper, sendo uma graphic novel, é bem curta, na verdade. Não há muita história lá. Então, na série, enquanto nos mantivemos realmente fiéis à história dos livros, expandimos o mundo e adicionamos muitos novos elementos e novas pequenas histórias”, completa a autora.

Heartstopper, na Netflix

Heartstopper é uma nova série da Netflix. Sua primeira temporada, completa em oito episódios, chegou dia 22 de abril ao catálogo da plataforma de streaming.

A história é baseada em uma graphic novel homônima, escrita e ilustrada por Alice Oseman.

Confira a sinopse oficial da Netflix:

Um garoto conhece outro garoto. Os dois fazem amizade e acabam se apaixonando. O meigo Charlie e o fã de rúgbi Nick se conhecem no colégio. Mas logo essa amizade improvável começa a se transformar em romance. Agora, Charlie, Nick e seu círculo de amigos precisam encarar essa jornada de autodescoberta e aceitação, apoiando uns aos outros e aprendendo a ser eles mesmos.

Heartstopper ainda não foi renovada para uma segunda temporada.