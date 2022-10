Henry Cavill deixa The Witcher da Netflix; Substituto já foi escolhido

Henry Cavill sempre demonstrou muita empolgação para viver Geralt em The Witcher. No entanto, o ator vai deixar o papel a partir da quarta temporada. A informação chocante parte da própria Netflix.

Enquanto a terceira temporada de The Witcher ainda não estreou, a série já foi renovada para uma quarta temporada.

A partir desse quarto ano, Liam Hemsworth, irmão de Chris, o Thor, assumirá o papel do caçador de monstros Geralt de Rivia, o papel que Henry Cavill interpretou nas três primeiras temporadas.

Os dois atores compartilharam a emocionante notícia nas redes sociais na tarde de sábado.

“Minha jornada como Geralt de Rivia foi repleta de monstros e aventuras e, infelizmente, eu pendurei meu medalhão e minhas espadas para a quarta temporada”, disse Cavill em comunicado. “Em meu lugar, o fantástico Sr. Liam Hemsworth assumirá o manto do Lobo Branco. Tal como acontece com os maiores personagens literários, passo a tocha com reverência pelo tempo gasto encarnando Geralt e entusiasmo para ver a interpretação de Liam sobre este homem mais fascinante e cheio de nuances. Liam, bom senhor, esse personagem tem uma profundidade tão maravilhosa nele, aproveite para mergulhar e ver o que você pode encontrar.”

Liam Hemsworth está empolgado para entrar em The Witcher

Hemsworth está entusiasmado com esta nova aventura e declarou:

“Como fã de Witcher, estou muito feliz com a oportunidade de interpretar Geralt de Rivia”, disse ele em comunicado. “Henry Cavill tem sido um Geralt incrível, e estou honrado que ele esteja me dando as rédeas e me permitindo pegar as lâminas do Lobo Branco para o próximo capítulo de sua aventura. Henry, sou seu fã há anos e me inspirei no que você trouxe para esse amado personagem. Eu posso ter algumas botas grandes para preencher, mas estou realmente empolgado por entrar no mundo de The Witcher.”

A mudança possivelmente ocorre em razão de Henry Cavill voltar a viver o Superman nos cinemas, o que pode preencher sua agenda de tal forma que impossibilita seu trabalho em The Witcher.

Segundo Henry Cavill, as gravações principais da 3ª temporada de The Witcher já chegaram ao fim

Enquanto a 3ª temporada de The Witcher não estreia, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

