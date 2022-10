Henry Cavill em A Casa do Dragão? Ator quebra silêncio sobre os rumores

O astro Henry Cavill é um dos nomes em ascensão em Hollywood. O ator conta com papéis muito importantes, como na série The Witcher, em Enola Holmes, ou na DC como o Superman.

Dado seu crescente sucesso, Cavill foi alvo de rumores para estrelar A Casa do Dragão, série de sucesso da HBO Max. Após tantos meses, ele finalmente quebrou o silêncio sobre seu possível envolvimento.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

Poster de A Casa do Dragão

Henry Cavill vai aparecer na série?

Durante uma entrevista, o ator respondeu sobre os rumores que andam circulando e revelando que ele estaria envolvido em A Casa do Dragão (via ScreenRant).

Cavill comentou ter visto a série, que foi renovada para a segunda temporada pelo streaming, mas deve demorar muito para sair.

Enquanto comentava sobre a semelhança de Geralt em The Witcher e os Targaryens em A Casa do Dragão, o ator afirmou que não está envolvido na produção.

“Para ser justo, quando eu estava assistindo A Casa do Dragão, eu estava tipo ‘eu sinto que muitos desses caras poderiam ser bons bruxos’. Eu acho que seria legal estar em Westeros, eu realmente acho. Mas eu não acho que há um lugar para mim lá”, disse ele.

Mesmo revelando que seria interessante estar na série e viver no universo de Game of Thrones, Cavill não acredita que poderia interpretar um personagem no seriado.

Seu nome em The Witcher é fortemente marcado, bem como na própria DC. Seu retorno ao papel de Superman vem dando o que falar, visto que era o que ele sempre quis.

O ator tem uma agenda lotada, e possivelmente, seu novo contrato com a Warner Bros. pode impedi-lo de ter tempo para diversas produções.

Enquanto está vivendo o Superman, ele ainda vai aparecer em Enola Holmes 2 como Sherlock, e pode retornar caso haja um terceiro filme. Além disso, ele vai estrelar Argylle, novo filme de espionagem com o astro.

Embora ele não tenha tanto tempo assim, nada impede de Cavill um dia aparecer em A Casa do Dragão, mesmo pensando que não há espaço para ele.

A Casa do Dragão tem sua primeira temporada completa no HBO Max.

