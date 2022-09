Henry Cavill tem orgulho DESSA cena em especial de The Witcher

Henry Cavill já demonstrou mais de uma vez ser grande fã da franquia The Witcher, tendo lido os livros e jogado os games. Há uma cena em específico da série da qual ele particularmente se orgulha.

Cavill, que passou duas temporadas como Geralt de Rivia, sentou-se com a BBC Radio 1 para discutir do que ele mais se orgulhava na série. A resposta remonta ao primeiro episódio.

Continua depois da publicidade

Ao discutir a coreografia de esgrima e luta na BBC Radio 1, Henry Cavill foi perguntado se há um movimento do qual ele mais se orgulha.

Ele respondeu dizendo que um movimento em particular é difícil de destacar, mas especifica que na primeira temporada, no primeiro episódio, a luta de Blaviken é da qual ele sente mais orgulho.

“Wolfgang Stegemann e eu trabalhamos juntos com sua equipe para projetar isso. Estamos muito orgulhosos dessa luta. É uma narrativa; os personagens existem dentro da ação. Estávamos muito determinados a fazer do nosso jeito, e é apenas uma bela peça”.

O que foi a luta em Blaviken

A luta em Blaviken é onde Geralt ganhou seu apelido, o Carniceiro de Blaviken. Ele é emboscado nas ruas pela gangue de Renfri, e a cena é uma sequência de uma tomada envolvendo movimentos técnicos intensos e timing perfeito tanto dos atores quanto da equipe.

Cavill explica os meandros da cena em um curta-metragem da Netflix. Vê-lo entrar em detalhes sobre a luta deixa claro o quanto ele ama esse personagem. Também revela a coreografia pela qual os atores passam e o quão difícil é uma cena como essa.

Com todo o trabalho evidente que entrou nesses quatro minutos no primeiro episódio, não há dúvida de por que esse foi o momento de maior orgulho de Cavill na tela como The Witcher.

The Witcher tem duas temporadas disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.