História de origem? Fotos de Demolidor do Disney+ indicam flashback

Fãs de Demolidor estão sedentos por novidades acerca da série do Disney+. Especialmente após a confirmação de que Jon Bernthal aparecerá como o Justiceiro.

Novas fotos que surgiram online mostram atores parecendo que foram tirados diretamente do final dos anos 1970 ou início dos anos 1980, com publicidade e decorações de cenários para combinar.

Um vídeo também mostra um pouco do set, indicando que veremos um flashback da infância do Demolidor, ou de outro personagem.

É improvável que Matt Murdock tenha 50 anos na série (o ator Charlie Cox tem 40), então pode ser um flashback do Rei do Crime, ou de outra personagem secundária.

Veja, abaixo.

O retorno do Homem sem Medo

Intitulada de Daredevil: Born Again, o reboot do Demolidor contará com 18 episódios e vai fazer parte da Fase 5 da Marvel, que começou com o filme Homem-Formiga 3. Por enquanto, não há detalhes sobre a trama.

Charlie Cox vai retornar como Matt Murdock, o Demolidor, enquanto Vincent D’Onofrio será o Rei do Crime, seu principal adversário.

A nova série do Demolidor terá os roteiristas Jill Blankenship e Grainne Godfree, ambos da série Arrow.

Blankenship trabalhou na série Naomi, enquanto Godfree já escreveu episódios de outras séries do Arrowverso, como The Flash e Legends of Tomorrow.

Daredevil: Born Again estreia em 2024 no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.