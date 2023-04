Hogwarts é um grande problema para a série de Harry Potter

O remake em formato de série de Harry Potter promete ser bem mais fiel aos livros, contando com sequências que foram cortadas dos filmes. No entanto, o escopo da produção traz um inevitável problema: a recriação de Hogwarts.

A série deve trazer uma temporada inteira dedicada a cada um dos livros de J.K. Rowling, portanto há muito mais tempo para explorar os aspectos do mundo bruxo que os filmes deixaram de fora.

Isso também deve permitir que o público veja partes do Castelo de Hogwarts que haviam sido negligenciadas anteriormente, como as cozinhas, salas de aula adicionais, passagens secretas e muito mais. No entanto, isso significa que o cenário memorável dos filmes de Harry Potter precisará ser alterado.

O cenário de Hogwarts visto nos filmes de Harry Potter é o que a maioria dos fãs vai imaginar quando pensam na escola de magia e bruxaria. O antigo castelo descrito nos livros foi magistralmente trazido para a tela para o filme Harry Potter e a Pedra Filosofal em 2001, e será difícil para os fãs substituírem essa imagem por um novo cenário.

No entanto, o remake de Harry Potter da HBO provavelmente vai querer trazer algo novo para a tela para diferenciá-lo. Além disso, o set de filmagem tradicional era bastante limitado – mostrando apenas um número seleto de locais de Hogwarts. Uma adaptação de livro fiel exigirá muito mais.

Isso pode ser um problema por vários motivos. É provável que os fãs sejam resistentes a muitas mudanças, e é vital que Hogwarts ainda seja reconhecível.

Além disso, um novo conjunto tornaria todas as lembranças passadas e muito do parque temático Wizarding World of Harry Potter ultrapassado. Portanto, a HBO terá que ter cuidado com a forma como eles lidam com as mudanças no set e encontrar um equilíbrio entre o que os fãs estão familiarizados e dar-lhes algo novo para contemplar.

Felizmente, a franquia Harry Potter já conta com um ótimo exemplo de como fazer isso: Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy mostra como fazer o castelo de forma apropriada

O game enfrentou um problema semelhante ao do remake de Harry Potter. Embora o cenário dos filmes seja amado, era muito menor em escala do que o castelo descrito nos livros.

Com um mundo aberto para explorar pelos jogadores, como se estivessem realmente frequentando a escola, eles precisaram criar salas, torres, escadarias e passagens inteiras que não haviam sido vistas nos filmes.

Além disso, algumas mudanças teriam que ser feitas nos locais familiares dos filmes para torná-los mais precisos em relação aos livros.

Este problema foi abordado com muito cuidado, e o resultado foi algo verdadeiramente espetacular. Hogwarts Legacy forneceu aos seus jogadores um castelo que se parecia muito com o que eles passaram anos vendo nos filmes, além de incluir alguns dos locais favoritos nos livros.

Dessa forma, a série de Harry Potter pode se pautar em Hogwarts Legacy para resolver o problema do set limitado dos filmes – expandindo, ao mesmo tempo que respeita os longas-metragens.

Não há previsão de estreia para a série de Harry Potter no HBO Max, que passará a se chamar apenas Max a partir de maio.

