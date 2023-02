Homem-Aranha Noir terá série live-action

A Amazon está desenvolvendo uma série live-action do personagem Homem-Aranha Noir, informou a Variety.

A série, sem título definido, vai acompanhar uma versão mais velha e grisalha do super-herói na cidade de Nova York dos anos 1930, em plena Grande Depressão.

Continua depois da publicidade

Segundo a publicação, a atração será situada em um universo próprio e não terá Peter Parker como protagonista.

Oren Uziel, roteirista de Mortal Kombat e Anjos da Lei, vai escrever a série do Homem-Aranha Noir. Uziel desenvolveu o seriado junto com os produtores de Homem-Aranha no Aranhaverso, Phil Lord e Christopher Miller, e a ex-chefe da Sony, Amy Pascal. Todos atuarão como produtores executivos do projeto.

Esta é a segunda série baseada em personagens da Marvel controlados pela Sony que será produzida pela Amazon Prime Video e MGM+ Foi anunciada anteriormente a série Silk: Spider Society, outra série ambientada no universo do Homem-Aranha.

Filme derivado

A Sony também prepara Madame Teia, filme derivado do universo do Homem-Aranha sobre a heróina que tem a habilidade de viajar através do tempo e do multiverso.

Rumores indicam que o longa-metragem deve se passar no início dos anos 2000 e também pode girar em torno de uma viagem no tempo da protagonista, que retorna ao passado para garantir o nascimento do bebê Peter Parker, que viria a se tornar o Homem-Aranha.

Dkota Johnson vive a personagem do título. Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Adam Scott, Mike Epps e Tahar Rahim completam o elenco.

Adam Scott (Ruptura) interpreta uma versão mais jovem de Ben Parker, o Tio Ben. Emma Roberts (American Horror Story) vive Mary Parker, a mãe de Peter Parker.

A direção é de S.J. Clarkson. Matt Sazama e Burk Sharpless, roteiristas de Morbius, escreveram o filme.

Madame Teia, da Sony, chega aos cinemas em 15 de fevereiro de 2024.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.