Homem-Aranha vai ganhar séries em live-action; saiba mais

O universo do Homem-Aranha está se expandindo, com a Sony anunciando mais séries em live-action sobre o núcleo do famoso personagem da Marvel.

Uma nova parceria entre a Sony e o Prime Video está sendo firmada, e apoiada pela MGM+, um do canais presentes no Prime Video.

A primeira série será Silk: Spider Society, com a showrunner de The Walking Dead, Angela Kang, sendo a principal roteirista do projeto. Ela se disse muito emocionada por estar envolvida na produção (via CBR).

“Estou muito emocionada por me juntar à família Amazon Studios para este próximo capítulo da minha carreira”, disse ela.

“Estou ansiosa para trabalhar com a equipe executiva em diversas séries de personagens para um público global, e estou muito animada para mergulhar no meu primeiro desafio – dar vida ao super-herói coreano-americano Silk na tela”, concluiu a roteirista.

Silk é apenas o começo de tudo

A Sony possui o direito de mais de 900 personagens de quadrinhos da Marvel, todos esses presentes no universo do Homem-Aranha.

No cinema, o estúdio produziu uma trilogia do Homem-Aranha com Tom Holland, sendo apoiados pela Marvel Studios, incluindo Peter Parker no MCU.

Além disso, a Sony desenvolveu dois filmes do Venom, e se prepara para o terceiro, enquanto lançou Morbius ainda no começo do ano.

Outros filmes estão sendo produzidos, como Kraven, o Caçador e Madame Teia, fora um novo longa-metragem para o Homem-Aranha. No entanto, não se sabe se Holland pode retornar ao papel.

A personagem Silk, de nome Cindy Moon nos quadrinhos, foi criada por Dan Slott e Humberto Ramos, aparecendo na primeira edição The Amazing Spider-Man vol. 3, em 2014.

Mordida pela mesma aranha que deu os poderes a Peter Parker, Moon foi trancada em um depósito durante anos, sob ordens dadas por Ezekiel Sims.

Depois de ser libertada pelo Homem-Aranha, Moon decidiu criar um traje e nomear-se de Silk, no intuito de ajudar o herói a combater o crime em Nova York.

Apesar da Sony não ter revelado quais os próximos personagens que deverão ganhar séries, Silk terá oito episódios em sua primeira temporada.

Silk: Spider Society não tem data prevista para chegar ao Prime Video.

