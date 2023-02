Homofobia: Beijo de The Last of Us é censurado

Alerta de spoilers

Não é segredo que diversos personagens de The Last of Us são LGBTQIA+. Os games e a série trazem bastante representatividade, trabalhando com pessoas de diversos gêneros, etnias e sexualidades. No entanto, o seriado da HBO foi alvo de censura homofóbica.

O episódio 7, Left Behind, começa logo após o episódio anterior e mostra Joel (Pedro Pascal) sofrendo de um ferimento profundo e esperando morrer. Ele grita com Ellie (Bella Ramsey) para deixá-lo para trás, e enquanto ela sai com raiva, começa um flashback.

Vemos Ellie passando uma noite com sua melhor amiga, Riley, no shopping. As duas andam de carrossel, jogam fliperama e, em determinado momento, se beijam. É nesse ponto que vemos o que já havia sido deixado levemente subentendido: Ellie é lésbica.

A cena do beijo, contudo, foi censurada em alguns países. Como observado no Twitter por @khairatmk, que postou o clipe em questão, parece que o beijo compartilhado entre Ellie e Riley está ausente do episódio no OSN+, um serviço de streaming disponível no Oriente Médio e Norte da África.

Enquanto isso, como @khairatmk apontou no mesmo tweet, Long, Long Time, terceiro episódio da série, que gira em torno do romance entre Bill e Frank, não é censurado, o que é uma grande inconsistência.

O problema é que o corte do beijo entre Ellie e Riley gera problemas para o futuro da série e construção da protagonista.

Ellie é lésbica em The Last of Us e isso é crucial para a história

Quem já jogou The Last of Us 2 sabe muito bem que Ellie tem um relacionamento no segundo game e que isso impacta não só o futuro da personagem, como de todos à sua volta.

Ela namora Dina no segundo jogo, que será adaptado na segunda temporada da série. Por conta disso, Dina acompanha a protagonista na jornada dela no jogo.

Isso impacta outras decisões de Ellie ao longo da história, é claro. Sem falar que, caso a tendência dos cortes homofóbicos continuem, muita coisa será cortada da série até o fim.

