How I Met Your Father revela onde Barney Stinson está agora

Neil Patrick Harris, o Barney Stinson de How I Met Your Mother, reprisa o papel em How I Met Your Father. A série revelou o que aconteceu a ele desde então.

Harris interpretou Barney por nove temporadas de HIMYM. Depois de conhecer Ted (Josh Radnor) em um pub, ele rapidamente se considera parte da gangue. Mulherengo do grupo, Barney geralmente rejeitava qualquer forma de compromisso e tinha uma série de libertinagens nas primeiras temporadas da série. Seu relacionamento intermitente com Robin (Cobie Smulders) acabou se transformando em casamento, embora o casal tenha se divorciado três anos depois.

No episódio de How I Met Your Father, Sophie (Hillary Duff) bate no carro de Barney. Em meio à conversa dos dois, ele revela em que ponto ele está agora.

Stinson claramente está solteiro, ama sua filha conforme revela no diálogo. Ele também passa por um tratamento experimental após fazer uma piadinha imprópria sobre Sophie e os peitos dela.

“Acho que teria reconhecido vocês três se tivéssemos nos conhecido”, diz ele, acrescentando: “você e seus seios”. Ele então começa a convulsionar depois de levar um choque.

“É a minha DST: dispositivo de terapia de choque”, explica ele a Sophie. ” É este novo tratamento experimental de eletrochoque para caras como eu. Este é programado com 10.000 palavras e frases problemáticas. Se eu proferir uma delas, ele me explode com eletricidade suficiente para alimentar Staten Island.”

A série derivada de How I Met Your Mother foi criada por Isaac Aptaker e Elizabeth Berger.

O elenco conta com Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tom Ainsley, entre outros nomes.

