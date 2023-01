Hunters: 2ª temporada chega ao Prime Video e é melhor baixar as expectativas

A série Hunters ganha sua segunda temporada no Prime Video. Os novos episódios foram lançados nesta sexta-feira, mas é melhor não esperar muito deles.

Estrelada por Logan Lerman e Al Pacino, a série gira em torno de um grupo de judeus que caça nazistas. A primeira temporada não foi exatamente aclamada, mas conquistou audiência o suficiente para assegurar uma segunda temporada – que será a última.

Continua depois da publicidade

No Rotten Tomatoes, o primeiro ano do seriado do Prime Video alcançou aprovação de 65% por parte dos críticos e 67% por parte dos fãs. A segunda temporada já é outra história.

Hunters ficou com meros 50% de aprovação na plataforma agregadora por parte dos críticos. Muitos disseram que ela não atendeu as expectativas, ou até alcançou seu potencial.

Pelo jeito, há uma queda de qualidade considerável. O seriado, como dito antes, acaba nessa segunda temporada, então, pelo menos, não há como cair mais.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Hunters

“Caçadores descobrem que há centenas de oficiais de alto escalão nazistas na cidade de Nova York, em 1977, e que eles estão conspirando para criar um Quarto Reich nos Estados Unidos. Os caçadores tentam frustrar seus planos e levá-los à justiça”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Al Pacino e Logan Lerman nos papéis principais, enquanto Jerrika Hinton, Jennifer Jason Leigh e Josh Radnor completam o elenco.

David Weil, criador da série, atua como showrunner, e com Jordan Peele, diretor de Não! Não Olhe! sendo um dos produtores executivos.

A segunda temporada de Hunters já está disponível no Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.