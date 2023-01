Hunters: Al Pacino caça Hitler em trailer da 2ª temporada

A série Hunters vai ganhar sua segunda temporada, e o Prime Video divulgou o trailer do último ano, mostrando Al Pacino caçando Hitler.

Hunters acompanha um grupo de caçadores indo atrás de nazistas pelo mundo após a Segunda Guerra Mundial.

Continua depois da publicidade

No trailer, o personagem de Al Pacino, Meyer Offerman, comanda um novo plano para caçar o restante dos nazistas que sobraram.

Porém, parece que seu líder, Adolf Hitler, ainda está vivo, e está escondido em algum país na América do Sul com outros soldados. Agora, o foco é matar Hitler (via ComicBook).

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Hunters

“Caçadores descobrem que há centenas de oficiais de alto escalão nazistas na cidade de Nova York, em 1977, e que eles estão conspirando para criar um Quarto Reich nos Estados Unidos. Os caçadores tentam frustrar seus planos e levá-los à justiça”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Al Pacino e Logan Lerman nos papéis principais, enquanto Jerrika Hinton, Jennifer Jason Leigh e Josh Radnor completam o elenco.

David Weil, criador da série, atua como showrunner, e com Jordan Peele, diretor de Não! Não Olhe! sendo um dos produtores executivos.

A segunda temporada de Hunters estreia no dia 13 de janeiro no Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.