Hunters: Explicamos o final da 2ª temporada no Prime Video

Hunters trouxe um final misterioso em sua segunda temporada no Prime Video, com direito a muitas reviravoltas. Vamos mergulhar nesse desfecho e no que ele significa.

A temporada final da série original da Amazon Prime começa dois anos após o final da primeira, que revelou que Meyer Offerman, vivido por Al Pacino, era na verdade o médico nazista Wilhelm Zuchs.

A segunda temporada de Hunters reúne a equipe de caça nazista uma última vez, ao passo que eles vão atrás de ninguém menos que Adolf Hitler e Eva Braun, que secretamente sobreviveram à Segunda Guerra Mundial.

Além da linha do tempo principal ambientada em 1979, o enredo secundário da segunda temporada de Hunters segue Meyer de 1975, quando ele forma os caçadores até 1977, quando recruta Jonah Heidelbaum (Logan Lerman).

O final de Hunters explicado

No final da série da Amazon, o mundo assiste a Hitler ser julgado por seus crimes de guerra, com Mindy e outros sobreviventes do Holocausto dando testemunho sobre suas experiências nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial.

Depois que Hitler é considerado culpado, Travis, Eva e neonazistas arranjam para Hitler escapar da prisão, mas seu plano é frustrado por Jonas e os caçadores.

Depois que Hitler é colocado na prisão, Millie é elogiada como uma heroína por levá-lo à justiça, com os caçadores logo se reunindo para o casamento de Jonas e Clara.

No final da segunda temporada de Hunters, Harriet visita Jonas e diz a ele que Meyer / O Lobo ordenou a morte de sua avó Ruth, que é seguida por Jonas aparentemente rastreando outro nazista.

Depois de derrubar Hitler, Jonas anunciou sua aposentadoria de sua carreira de caça aos nazistas, mas a cena final de Hunters sugere o contrário.

Nos momentos finais da segunda temporada de Hunters, Jonah e Clara estão em lua de mel comendo em um restaurante em Miami, Flórida. Enquanto Clara parece distraída, Jonah é visto observando atentamente um homem alemão sentado em uma mesa perto deles, o que implica que ele ainda está caçando nazistas.

A irmã Harriet tinha acabado de informá-lo de que eles não deveriam parar de caçar, porque o mal não se aposenta, então parece que Jonas levou esse sentimento a sério.

Por que o FBI não prende Millie por matar o bispo

Ao longo da segunda temporada de Hunters, a agente do FBI Millie Morris está foragida depois de matar um nazista que foi absolvido por um juiz.

Embora Millie nunca seja realmente pega por matar o bispo, sua culpa pela situação a leva a confessar seu crime. Depois que Hitler é preso, Millie recebe uma ligação da personagem de Hunters na 1ª temporada, a congressista Elizabeth Handelman, parabenizando-a por suas realizações e dizendo-lhe que ela vai receber uma Medalha de Ouro do Congresso.

Millie responde dizendo que matou o nazista, mas a congressista a ignora e simplesmente diz: “Mal podemos esperar para honrá-la… você é uma heroína, Millie. O mundo precisa de heróis.”

Pelo jeito, ela não foi presa justamente por interferência política, ao passo que o mundo precisa de heróis após períodos conturbados.

O que aconteceu a Travis

A maior pergunta não respondida do final de Hunters trata do que aconteceu com o líder neonazista Travis Leich.

No final da segunda temporada, Jonah confrontou Travis em um telhado para parar seus planos malignos para ajudar Hitler a evitar a prisão.

Depois de atirar em Jonas, Travis foi baleado no ombro por Joe e perseguido pelas autoridades, então ele decidiu pular do lado do prédio para escapar.

Quando as autoridades olharam para o lado do prédio, Travis havia desaparecido, com o final da segunda temporada de Hunters nunca revelando o destino do personagem maligno.

Como Travis já havia sobrevivido a um ferimento de bala no rosto, parece que ele também sobreviveu ao tiro no ombro no final.

Travis acumulou um exército de neonazistas enquanto estava na prisão, então ele tem seguidores suficientes para ajudar a escondê-lo e curar suas feridas. Como Hitler está na prisão e Eva Braun está morta, Travis é agora a figura nazista mais poderosa, indicando que ele assumirá os planos de Eva de iniciar o “Quarto Reich” na América.

No entanto, como Jonah e Harriet não pararam de caçar nazistas, a segunda temporada de Hunters sugere que eles eventualmente serão capazes de parar Travis e sua liderança do “Quarto Reich” após o final.

A segunda temporada de Hunters já está disponível no Prime Video.

