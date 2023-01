Hunters: Tudo o que sabemos sobre a 3ª temporada no Prime Video

Hunters, uma das séries mais interessantes do Amazon Prime Video, lançou recentemente sua 2ª temporada, trazendo grandes reviravoltas para a história dos Caçadores de Nazistas. Por isso, quem já conferiu os novos capítulos quer saber: Hunters terá uma 3ª temporada na plataforma de streaming?

A 2ª temporada de Hunters reúne a equipe de caça nazista uma última vez, ao passo que eles vão atrás de ninguém menos que Adolf Hitler e Eva Braun, que secretamente sobreviveram à Segunda Guerra Mundial.

Liderado por Al Pacino (Casa Gucci), o elenco de Hunters conta também com Logan Lerman (Percy Jackson e o Ladrão de Raios), Lena Olin (Riviera), Jerrika Hinton (Grey’s Anatomy) e Carol Kane (Gotham).

Revelamos abaixo se Hunters terá uma 3ª temporada no Amazon Prime Video; confira!

Hunters terá 3ª temporada no Prime Video?

Infelizmente para os fãs, Hunters não terá uma 3ª temporada no Prime Video. Ainda em 2020, a série foi renovada para sua 2ª temporada.

Na época, o streaming confirmou também que a 2ª temporada de Hunters seria a última. A plataforma não chegou a explicitar o motivo, mas tudo indica que a produção foi cancelada devido aos baixos números de audiência.

A 1ª temporada de Hunters, que estreou no Prime Video em 2020, segundo o site FlixPatrol, falhou em conquistar os assinantes da plataforma, permanecendo por poucos dias no Top 10 do streaming.

Em meio à renovação da série para a 2ª temporada, David Weil, o criador da série, agradeceu o apoio da equipe da Amazon.

“Não poderia estar mais grato à família Amazon pelo contínuo apoio a Hunters. Junto com nosso elenco magnífico, equipe sensacional e roteiristas brilhantes, estou muito animado para compartilhar o próximo capítulo da saga Hunters com o mundo”, comentou o showrunner.

Como a 2ª temporada de Hunters foi confirmada ainda em 2020, os roteiristas tiveram um bom tempo para criar um final satisfatório para a série.

Dessa forma, a trama de Hunters é encerrada completamente no segundo ano, sem deixar pontas para uma 3ª temporada.

Ou seja: mesmo cancelada pela Amazon, Hunters garante a oportunidade de finalizar sua história e entregar um desfecho interessante para os espectadores.

Além disso, em uma entrevista recente ao site Collider, o criador David Weil discutiu o desfecho da série e seu fim antecipado.

“Nessa série, especialmente na 2ª temporada, o meu objetivo era oferecer ao público uma sensação de catarse e realização”, comentou o autor.

No papo com o site, Weil afirmou também que o universo de Hunters poderá ser expandido com a produção de continuações e spin-offs.

“Sempre há espaço para spin-offs ou histórias futuras, mas na luta dos nossos caçadores contra o Hitler, o final da 2ª temporada foi satisfatório e catártico”, afirmou Weil.

As duas temporadas de Hunters estão disponíveis no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.