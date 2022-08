Idade de Galadriel em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder vai te surpreender

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder mostrará diversas personagens conhecidas pelos fãs dos livros de J.R.R. Tolkien e suas adaptações. Uma dessas é Galadriel, que já tem uma idade bastante avançada quando a história da série começa.

De fato, não sabemos exatamente o ano da Segunda Era da Terra-Média em que a Os Anéis do Poder se passa. Isso porque a Amazon não vai seguir a risca a linha do tempo dos escritos de Tolkien.

Já foi confirmado que veremos no seriado a queda de Númenor e que Isildur estará na história. Ao mesmo tempo, a criação dos anéis de poder deve ser retratada. Esses são eventos com milênios de distância entre eles nos textos originais.

A série, portanto, deve condensar bastante os acontecimentos da Segunda Era, a fim de evitar gigantescos saltos temporais, que forçariam o abandono de diversos personagens sem a longevidade dos elfos.

Dito isso, não há como definir a idade de Galadriel precisamente, mas podemos ter uma ideia de quantos anos ela tem durante os eventos do seriado.

A idade de Galadriel

A elfa, que viria a ser a Senhora de Lothlórien, nasceu antes da Primeira Era, durante a Era das Árvores, que viriam a ser destruídas por Ungoliant em conluio com Melkor, o primeiro Senhor do Escuro.

Natural de Valinor, ela eventualmente fez a peregrinação até a Terra-Média, algo que podemos chegar a ver por meio de flashbacks em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, visto que essa travessia ocorreu nos primórdios da Primeira Era.

Sabemos que, no fim dos eventos da trilogia O Senhor dos Anéis, ela já está com mais de 8000 anos. Além disso, é seguro deduzir que os acontecimentos de Os Anéis de Poder ocorrem, no mínimo, 3000 anos antes do começo da jornada de Frodo Bolseiro.

Assim sendo, Galadriel tem por volta de 5000 anos na série do Amazon Prime Video, possivelmente 4000 anos, dependendo da condensação que fizerem na história.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 1 de setembro.

