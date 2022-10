Imagens da série Sr. e Sra. Smith mostram a dupla de protagonistas

Novas fotos do set de Sr. e Sra. Smith mostram pela primeira vez a dupla de protagonistas interpretados por Donald Glover e Maya Erskine. A série baseada no filme de Brad Pitt e Angelina Jolie vai ao ar pela Prime Video.

A série originalmente seria protagonizada por Glover ao lado de Phoeve Waller-Bridge, ambos responsáveis por duas das séries mais audaciosas da televisão dos últimos anos. Com o astro criando e protagonizando Atlanta, e a atriz tendo criado e estrelado a amada Fleabag.

Por conta de diferenças criativas, Waller-Bridge se distanciou do projeto ainda no início. Pouco depois foi anunciado que Erskine assumiria o papel da Sra. Smith ao lado de Donald Glover.

Finalmente podemos ver imagens de como a nova dupla aparecerá na série. A roupa dos dois são bem contrastantes, com Glover vestido totalmente de branco e Erskine de preto. Nas fotos podemos ver os atores com seus figurinos durante as filmagens em Nova York.

Confira abaixo as imagens compartilhadas pelo perfil Just Jared no Instagram:

O que esperar de Sr. e Sra Smith da Prime Video

Enquanto os detalhes da trama ainda não foram divulgados, Sr. e Sra. Smith é uma série reboot do filme de 2005 estrelado por Angelina Jolie e Brad Pitt.

A comédia de ação seguia a história de um casal comum que na verdade escondem um do outro o fato de serem assassinos, até que são contratados para matar um ao outro.

Ainda não está claro se a série da Prime Video seguirá exatamente a mesma premissa, mas a quantidade de talentos impressionantes no elenco podem aumentar a expectativa do público. Além de Glover e Erskine, a série terá nomes como do brasileiro Wagner Moura (Narcos), Michaela Coel (I May Destroy You), John Turturro (Ruptura), Paul Dano (Batman), Parker Posey (A Escada).

Com o nome de um filme de sucesso, e os membros brilhantes do elenco, a série Sr. e Sra Smith tem todas as chances de ser ainda melhor que o filme de Brad Pitt e Angelina Jolie.

A série deve chegar na Amazon Prime Video ainda em 2022.

