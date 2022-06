Imagens de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder revelam os orcs da série

O Amazon Prime Video realmente parece não poupar recursos com O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. Novas imagens da série revelam os visuais dos orcs da série.

Divulgadas pela IGN, as imagens mostram em detalhes os visuais das criaturas em diversas cenas da série.

Assim como algumas dessas criaturas nos filmes de Peter Jackson, eles estão bem pálidos e parecem que foram feitos com efeitos práticos, ao invés de computação gráfica, tais quais os longas-metragens baseados nos livros de J.R.R. Tolkien.

As armas e armaduras demonstram bastante desgaste, algumas feitas com restos mortais, como ossos, escamas. As armas parecem enferrujadas.

Veja as imagens, abaixo.

Grande aposta do Amazon Prime Video

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

